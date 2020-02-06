Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью

"В центре "Градостроитель" созданы все необходимые условия. Он проектировался и строился в свое время как противотуберкулезный санаторий. Это отдаление от города, во-первых. Во-вторых, это автономная система канализации. Это отдельная скважина. Это прекрасный пищеблок с цеховым делением. Прачечная, выполненная по всем требованиям СанПИНа с учетом поточности отходов", - сказала Шарухо.