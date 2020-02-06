Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Центр "Градостроитель" под Тюменью был выбран для проведения карантина по коронавирусу, потому что он строился в свое время как противотуберкулезный санаторий и там созданы все необходимые условия, сообщила журналистам в четверг начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
"В центре "Градостроитель" созданы все необходимые условия. Он проектировался и строился в свое время как противотуберкулезный санаторий. Это отдаление от города, во-первых. Во-вторых, это автономная система канализации. Это отдельная скважина. Это прекрасный пищеблок с цеховым делением. Прачечная, выполненная по всем требованиям СанПИНа с учетом поточности отходов", - сказала Шарухо.
По ее словам, все это создает хорошую систему для биологической безопасности. Также она отметила высокие технологии тюменской медицины и профессионализм местных медиков.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV