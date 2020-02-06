МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об ограничениях в движении транспорта и возможных уличных беспорядках в ряде городов Франции в субботу, 8 февраля, из-за планируемых манифестаций "желтых жилетов".
"Франция – на 8 февраля в крупных городах страны намечены манифестации сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.