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МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции
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РИА Новости

МИД предупредил россиян об акциях "желтых жилетов" во Франции

14:52 06.02.2020 (обновлено: 14:55 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об ограничениях в движении транспорта и возможных уличных беспорядках в ряде городов Франции в субботу, 8 февраля, из-за планируемых манифестаций "желтых жилетов".
"Франция – на 8 февраля в крупных городах страны намечены манифестации сторонников движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; ограничения движения транспорта; не исключены уличные беспорядки", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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