Минздрав опроверг данные о подозрении на коронавирус в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. В Челябинской области нет пациентов, госпитализированных в больницы с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.

Ранее местный телеканал 31tv.ru сообщил, что в больницу госпитализировали пациента, у которого, предположительно, заподозрили коронавирусную инфекцию, он якобы "находился в боксе в инфекционном отделении челябинской больницы".

"Никаких "подозреваемых" на коронавирусную инфекцию в регионе нет. Это подтвердили и в управлении Роспотребнадзора ", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что всем, у кого ранее подозревали коронавирус, поставили другие диагнозы, они продолжают лечение.

Как сообщила в конце января журналистам замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в Челябинской области под подозрение попадали четверо жителей, которые вернулись из КНР с признаками ОРВИ. Ни у кого коронавирус не подтвердился, уточнила она, пояснив, что "у двоих обнаружили грипп, еще у двоих инфекционного заболевания не оказалось".