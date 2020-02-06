Минздрав опроверг данные о подозрении на коронавирус в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. В Челябинской области нет пациентов, госпитализированных в больницы с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.
Ранее местный телеканал 31tv.ru сообщил, что в больницу госпитализировали пациента, у которого, предположительно, заподозрили коронавирусную инфекцию, он якобы "находился в боксе в инфекционном отделении челябинской больницы".
"Никаких "подозреваемых" на коронавирусную инфекцию в регионе нет. Это подтвердили и в управлении Роспотребнадзора", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что всем, у кого ранее подозревали коронавирус, поставили другие диагнозы, они продолжают лечение.
Как сообщила в конце января журналистам замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина, в Челябинской области под подозрение попадали четверо жителей, которые вернулись из КНР с признаками ОРВИ. Ни у кого коронавирус не подтвердился, уточнила она, пояснив, что "у двоих обнаружили грипп, еще у двоих инфекционного заболевания не оказалось".
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV