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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T15:01+0300
https://ria.ru/20200206/1564350547.html
МИД Франции призвал к прекращению военных действий в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564339078_0:264:2760:1817_1036x0_80_0_0_9a0e21c01c4c66221991ebc2d5efee61.jpg
РИА Новости

МИД Франции призвал к прекращению военных действий в Идлибе

14:48 06.02.2020 (обновлено: 15:01 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Франция обеспокоена ситуацией в сирийском Идлибе и призывает к незамедлительному прекращению там боевых действий.
"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Идлибе и риском эскалации после ударов, которые сирийский режим нанес по позициям, определенным в рамках реализации сочинского соглашения от 17 сентября 2018 года. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий в провинции Идлиб", - отметил представитель МИД Франции в ходе брифинга в четверг.
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Он подчеркнул, что "особая ответственность в этом вопросе лежит на союзниках сирийского режима".
"Беспорядочная бомбардировка, осуществляемая режимом и его союзниками, нарушает международное гуманитарное право. Военное наступление режима и его союзников в провинции Идлиб ухудшает гуманитарный кризис и ставит под угрозу поиск политического выхода из сирийского кризиса", - считают в ведомстве.
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В среду сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, который является ключевым и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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