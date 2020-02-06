МИД Франции призвал к прекращению военных действий в Идлибе

ПАРИЖ, 6 фев - РИА Новости. Франция обеспокоена ситуацией в сирийском Идлибе и призывает к незамедлительному прекращению там боевых действий.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Идлибе и риском эскалации после ударов, которые сирийский режим нанес по позициям, определенным в рамках реализации сочинского соглашения от 17 сентября 2018 года. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий в провинции Идлиб", - отметил представитель МИД Франции в ходе брифинга в четверг.

Он подчеркнул, что "особая ответственность в этом вопросе лежит на союзниках сирийского режима".

"Беспорядочная бомбардировка, осуществляемая режимом и его союзниками, нарушает международное гуманитарное право. Военное наступление режима и его союзников в провинции Идлиб ухудшает гуманитарный кризис и ставит под угрозу поиск политического выхода из сирийского кризиса", - считают в ведомстве.

В среду сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, который является ключевым и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.