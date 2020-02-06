Россия продолжит поддержку исследовательской инфраструктуры

"Чтобы у ваших ровесников, у поколений, которые придут за вами, были все условия для работы, для профессионального роста, безусловно, государство продолжит развитие приборной базы наших научных организаций и вузов, исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса Megascience. На эти цели в рамках нацпроекта "Наука" выделяются значительные ресурсы, более 220 миллиардов рублей", - сказал Путин на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.