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РИА Наука
2020-02-06T14:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564346785.html
Россия продолжит поддержку исследовательской инфраструктуры
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РИА Новости

Россия продолжит поддержку исследовательской инфраструктуры

13:59 06.02.2020 (обновлено: 14:11 06.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит развитие приборной базы научных организаций и вузов, поддержку исследовательской инфраструктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы у ваших ровесников, у поколений, которые придут за вами, были все условия для работы, для профессионального роста, безусловно, государство продолжит развитие приборной базы наших научных организаций и вузов, исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса Megascience. На эти цели в рамках нацпроекта "Наука" выделяются значительные ресурсы, более 220 миллиардов рублей", - сказал Путин на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий
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До конца 2022 года, по словам Путина, РФ предстоит запустить коллайдер НИКА в подмосковной Дубне, к концу 2023 года - установку СКИФ в Новосибирске.
"Также мы приступаем к проектированию и созданию не имеющей аналогов установки, сочетающей возможности источников синхротронного излучения и лазера на свободных электронах, что позволит именно в нашей стране проводить уникальные исследования в области сельского хозяйства, новых материалов и лекарственных препаратов, в других направлениях, критически важных для успешного технологического развития России", - сообщил президент.
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РИА НаукаВладимир ПутинРоссия
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