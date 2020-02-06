Россия продолжит поддержку исследовательской инфраструктуры

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия продолжит развитие приборной базы научных организаций и вузов, поддержку исследовательской инфраструктуры, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Чтобы у ваших ровесников, у поколений, которые придут за вами, были все условия для работы, для профессионального роста, безусловно, государство продолжит развитие приборной базы наших научных организаций и вузов, исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса Megascience. На эти цели в рамках нацпроекта "Наука" выделяются значительные ресурсы, более 220 миллиардов рублей", - сказал Путин на вручении премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.
До конца 2022 года, по словам Путина, РФ предстоит запустить коллайдер НИКА в подмосковной Дубне, к концу 2023 года - установку СКИФ в Новосибирске.
"Также мы приступаем к проектированию и созданию не имеющей аналогов установки, сочетающей возможности источников синхротронного излучения и лазера на свободных электронах, что позволит именно в нашей стране проводить уникальные исследования в области сельского хозяйства, новых материалов и лекарственных препаратов, в других направлениях, критически важных для успешного технологического развития России", - сообщил президент.