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Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-06T13:57+0300
https://ria.ru/20200206/1564346587.html
Премьер Белоруссии рассказал о потерях бюджета от налогового маневра
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РИА Новости

Премьер Белоруссии рассказал о потерях бюджета от налогового маневра

13:57 06.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МИНСК, 6 фев - РИА Новости. Белоруссия из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета составили 130 миллионов долларов, потери двух НПЗ - почти 200 миллионов долларов, заявил в четверг премьер Белоруссии Сергей Румас.
"Для Беларуси в 2019 году общие потери (из-за налогового маневра в России – ред.) суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета - 130 миллионов долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти 200 миллионов долларов", - цитирует Румаса госагентство Белта.
Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.
Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году - по 400 миллионов долларов. Белорусская сторона неоднократно обозначала свое желание получить компенсацию от РФ за налоговый маневр. Однако в Москве заявляли, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.
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5 февраля, 16:10
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Ранее белорусский госконцерн "Белнефтехим" сообщал, что стоимость нефти для НПЗ страны из-за налогового маневра в РФ в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииСергей РумасБелоруссияРоссия
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