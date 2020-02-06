Премьер Белоруссии рассказал о потерях бюджета от налогового маневра

"Для Беларуси в 2019 году общие потери (из-за налогового маневра в России – ред.) суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета - 130 миллионов долларов, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти 200 миллионов долларов", - цитирует Румаса госагентство Белта.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы - налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году - по 400 миллионов долларов. Белорусская сторона неоднократно обозначала свое желание получить компенсацию от РФ за налоговый маневр. Однако в Москве заявляли, что "потери" бюджета Белоруссии из-за налогового маневра не относятся к обязательствам РФ перед Минском, в том числе финансовым.