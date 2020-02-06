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2020-02-06T13:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564345760.html
Российский посол рассказал, как дипломаты принимают сложные решения
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РИА Новости

Российский посол рассказал, как дипломаты принимают сложные решения

13:42 06.02.2020 (обновлено: 13:46 06.02.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике КазахстанПосол России в Казахстане Михаил Бочарников
Посол России в Казахстане Михаил Бочарников
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан
БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в преддверии Дня дипломатического работника РФ, отмечаемого 10 февраля, рассказал в интервью РИА Новости об одной из сложнейших задач в своей карьеры – освобождении российских летчиков из Конго и их эвакуации из страны, где в то время в разгаре был вооруженный конфликт.
"Это был 1997 год. В республике Конго (столица Браззавиль) происходит гражданский конфликт. В рамках конфликта арестованы и отправлены в тюрьму российские гражданские летчики, работавшие в этой стране. Руководством поставлена задача – добиться освобождения наших летчиков. Меня как директора департамента Африки (МИД РФ) направляют для выполнения этой задачи на место в качестве российского спецпредставителя. Одновременно в республику Конго направляется группа российских дипломатов из посольства в Анголе", - рассказал посол.
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По его словам, российское посольство в Браззавиле из-за гражданского конфликта было эвакуировано и для выполнения этой задачи российскому дипломату пришлось сначала съездить в Анголу, где он провел переговоры с ангольской стороной на предмет оказания помощи в освобождении летчиков. Затем Бочарников отправился в Демократическую Республику Конго (столица Киншаса), где также провел переговоры с президентом страны.
"Выяснилось, что обе эти страны не в состоянии оказать воздействие на соседнюю – республику Конго. Поэтому пришлось переправиться через реку Конго из Киншасы в Браззавиль и встретиться там с новой властью страны. После этих переговоров на российском самолете, который имел возможность осуществлять внутренние рейсы в республике Конго, отправился в город Пуэнт-Нуар. Именно там, в тюрьме, содержались российские летчики", - добавил дипломат.
На месте он присоединился к группе российских дипломатов из посольства в Анголе, они встретились с заключенными летчиками. "В конечном итоге, вся эта работа дала результат, и в начале ноября 1997 года летчиков освободили", - отметил посол.
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Однако предстояла не менее сложная задача – вывезти их страны. Дипломат сообщил, что к этому времени в Пуэнт-Нуаре собралось довольно большое 0020исло европейцев, прежде всего женщин и детей, которые хотели эвакуироваться, поскольку в сложившейся внутренней обстановке им там было не очень комфортно оставаться.
"Перед тем как должен был прилететь самолет и забрать нас всех, нашей группе поступил сигнал, что этот борт может быть взорван. Именно в этот момент мне как главе группы пришлось принимать сложное решение – воспользоваться самолетом и улететь или не делать этого. Было принято решение воспользоваться", - сказал Бочарников.
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Посол отметил, что при принятии решения были учтены все факторы – "борт был не случайный, а присланный из Анголы при содействии российского посольства, он принадлежал работавшей там геологической партии". "Поэтому мы были уверены в безопасности этого самолета, что оказалось верным", - сказал он.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что непростых ситуаций за время дипломатической службы было немало, но эта запомнилась ярко. "Это действительно было принятие сложного решения", - заключил он.
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Михаил БочарниковРоссияАзербайджанВ мире
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