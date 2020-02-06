Российский посол рассказал, как дипломаты принимают сложные решения

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Посол России в Азербайджане Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в преддверии Дня дипломатического работника РФ, отмечаемого 10 февраля, рассказал в интервью РИА Новости об одной из сложнейших задач в своей карьеры – освобождении российских летчиков из Конго и их эвакуации из страны, где в то время в разгаре был вооруженный конфликт.

"Это был 1997 год. В республике Конго (столица Браззавиль) происходит гражданский конфликт. В рамках конфликта арестованы и отправлены в тюрьму российские гражданские летчики, работавшие в этой стране. Руководством поставлена задача – добиться освобождения наших летчиков. Меня как директора департамента Африки (МИД РФ) направляют для выполнения этой задачи на место в качестве российского спецпредставителя. Одновременно в республику Конго направляется группа российских дипломатов из посольства в Анголе", - рассказал посол.

По его словам, российское посольство в Браззавиле из-за гражданского конфликта было эвакуировано и для выполнения этой задачи российскому дипломату пришлось сначала съездить в Анголу, где он провел переговоры с ангольской стороной на предмет оказания помощи в освобождении летчиков. Затем Бочарников отправился в Демократическую Республику Конго (столица Киншаса), где также провел переговоры с президентом страны.

"Выяснилось, что обе эти страны не в состоянии оказать воздействие на соседнюю – республику Конго. Поэтому пришлось переправиться через реку Конго из Киншасы в Браззавиль и встретиться там с новой властью страны. После этих переговоров на российском самолете, который имел возможность осуществлять внутренние рейсы в республике Конго, отправился в город Пуэнт-Нуар. Именно там, в тюрьме, содержались российские летчики", - добавил дипломат.

На месте он присоединился к группе российских дипломатов из посольства в Анголе, они встретились с заключенными летчиками. "В конечном итоге, вся эта работа дала результат, и в начале ноября 1997 года летчиков освободили", - отметил посол.

Однако предстояла не менее сложная задача – вывезти их страны. Дипломат сообщил, что к этому времени в Пуэнт-Нуаре собралось довольно большое 0020исло европейцев, прежде всего женщин и детей, которые хотели эвакуироваться, поскольку в сложившейся внутренней обстановке им там было не очень комфортно оставаться.

"Перед тем как должен был прилететь самолет и забрать нас всех, нашей группе поступил сигнал, что этот борт может быть взорван. Именно в этот момент мне как главе группы пришлось принимать сложное решение – воспользоваться самолетом и улететь или не делать этого. Было принято решение воспользоваться", - сказал Бочарников.

Посол отметил, что при принятии решения были учтены все факторы – "борт был не случайный, а присланный из Анголы при содействии российского посольства, он принадлежал работавшей там геологической партии". "Поэтому мы были уверены в безопасности этого самолета, что оказалось верным", - сказал он.