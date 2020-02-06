Антарктическая служба Британии рассказала о работе с Россией

КЕМБРИДЖ (Англия), 6 фев – РИА Новости, Мария Табак. Специалисты Специалисты Антарктической службы Великобритании рассказали РИА Новости, что заинтересованы в максимальном расширении сотрудничества с Россией и скептически относятся к разнообразным домыслам вокруг проблемы изменения климата.

Офис Антарктической службы (British Antarctic Survey, BAS) находится на окраине Кембриджа, в большом современном здании. Это не только научный центр, но и пункт управления всей деятельностью страны в Антарктике и Арктике

"У нас работают 500 человек, но половина сейчас - в Антарктике. У нас пять станций в Антарктике и одна в Арктике. Раньше у нас было два корабля, но теперь мы переходим на один новый – "Дэвид Аттенборо". У нас пять самолетов. Мы изучаем все – геологию, льды, атмосферу. Наша главная задача – обеспечивать присутствие в Антарктике от лица британского правительства, а также обеспечивать возможность для научных исследований. Мы стараемся объяснять политикам и всем, кого это касается, что то, что происходит в Антарктике, не остается в Антарктике, а затрагивает всех", - рассказала старший научный менеджер BAS Атина Динар в интервью, приуроченном к 200-летию открытия Антарктиды.

Антарктида была открыта 16 (28 января) 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена Михаила Лазарева . Через два дня британская экспедиция под руководством Эдварда Брансфилда открыла полуостров Тринити на севере Антарктического полуострова.

В здании BAS имеется аквариум, ледник, множество лабораторий, склад геологических находок, а также столовая, которая тоже играет свою роль в науке.

"Столовая у нас общая для всех, так что тут встречаются сотрудники самых разных департаментов, многое мы обсуждаем прямо тут, и это сильно упрощает мою работу", - улыбается Динар.

Без сотрудничества – никак

Свой рассказ Динар начинает с того, что в Антарктике и Арктике совместная работа разных стран не просто желательна, а совершенно необходима.

"Нам обычно кажется, что человек уже побывал в каждом уголке мира, но что касается Антарктики – это не так. Там мало кто был. Из-за ее размера, климата туда трудно добраться. Мы многого еще не знаем, находим новые виды флоры и фауны, изучаем новые районы. И важно понимать, что в полярных регионах ничего не сделаешь без сотрудничества, и мы много сотрудничаем не только в науке, но и в части логистики. Ощущение единства – невероятное, это действительно континент мира", - отметила она.

"Наше сотрудничество с Россией постоянно развивается и становится все крепче в течение последних лет", - продолжил глава Арктического управления Генри Берджесс.

По его словам, Великобритания и Россия сотрудничают сразу по нескольким направлениям.

"Мы много работаем над тем, чтобы объединять молодых ученых из Великобритании и России. Есть две организации – британская UK Polar Network, собирающая молодых британских ученых, и российская Ассоциация молодых полярных ученых (APECS), занимающаяся тем же самым в России. Вот, посмотрите на эту фотографию, - Берджесс протянул снимок. – Она снята пару лет назад тут, когда к нам приезжала большая группа молодых ученых со всей России. Они встретились с британскими коллегами и обсудили, что можно сделать вместе".

Одним из главных результатов встречи стала организация совместных "полевых" курсов: в прошлом году британские и российские молодые ученые работали вместе на Кольском полуострове, а в нынешнем году аналогичный курс пройдет в Ханты-Мансийске. Финансируется проект британской стороной.

"Мы понимаем, что если молодых ученых познакомить на старте их карьеры, то гораздо более вероятно, что они будут потом работать тоже вместе. Так что дело не в том, что британцы едут в Россию, чтобы понять, как там работать. Нет, это гораздо шире: британцы и россияне едут учиться совместной работе. И занимаются они не какой-то одной дисциплиной: нет, они изучают и снег, и морские глубины, атмосферные проблемы, занимаются гидрологией и обществоведением", - отметил Берджесс.

Научное партнерство между Великобританией и Россией осуществляется также через проект DIMA (Developing Innovative Multiproxy Analyse), в котором участвуют три британских и 15 сибирских и дальневосточных университетов.

"Эти ученые исследуют изменение климата в Сибири и на Дальнем Востоке. Тут речь идет о долгосрочном партнерстве, создании лабораторий, обмене опытом. Это началось с конференции и семинаров, а превратилось в большой проект", - отметил Берджесс.

"Еще важно упомянуть о британо-российской программе грантов. Исходя из того, что связей между странами у нас все же меньше, чем мы бы хотели, иногда важно поехать, посмотреть на станцию, познакомиться с людьми и понять, что можно сделать. Поэтому есть система стипендий, она запущена в этом году, и позволит российским исследователям приезжать в Британию, а британским – в Россию. Это нужно для того, чтобы продуктивно работать вместе на станциях, в лабораториях. С нашей стороны уже есть десять успешных заявок, сейчас готовятся приглашения, оформляются визы, и ученые поедут в различные места в России", - рассказал он.

По его словам, исследователи полярных регионов о политике думают мало.

"Для нас главное – наука. Россия играет огромную роль в полярных исследованиях. Чтобы понять, как меняется Арктика, нужно понимать, как она меняется в России. В России ведутся невероятные исследования. А если наука помогает двусторонним отношениям, то прекрасно!" - воскликнул глава арктического управления.

Слишком много популизма

Один из главных предметов интереса ученых-полярников: изменение климата. Одновременно это одна из самых "модных" тем в медийном пространстве. По мнению Динар, с одной стороны, общественная дискуссия по данному поводу – позитивный знак, а с другой – шумиха порой мешает ученым.

"Возьмите в руки этот кусок льда. Вы держите в руках антарктический лед, - сотрудница Антарктической службы достает из холодильника кусок прозрачнейшего льда. – Видите в нем пузырьки? Это пузырьки воздуха, оставшегося под слоем снега, шедшего десять или сто тысяч лет назад. Эти пузырьки воздуха реально дают нам возможность измерить уровень содержания углекислого газа в воздухе того времени. С этим спорить сложно".

Динар показывает на график, демонстрирующий зависимость температуры воздуха от количества углекислого газа в атмосфере.

"На вид все не так плохо, правда? Были периоды, когда в воздухе содержалось столько же углекислого газа, сколько сейчас. Тогда в Антарктике были не лед, а тропики. Но проблема в другом: мы никогда в истории не видели такого быстрого выброса углекислого газа в атмосферу, как сейчас. Мы живем в эпоху, которую можно назвать экспериментальной, когда не можем судить о будущем, глядя на прошлое", - пояснила специалист.

Сейчас ученые пытаются понять, когда льды Антарктики могут растаять.

"А если растает только западная Антарктика, то уровень моря поднимется на три метра. Облик нашей планеты существенно изменится, мы все еще будем здесь, но все несколько изменится. Мы пытаемся помочь политикам принимать наилучшие информированные решения о том, что делать дальше. Они хотят знать, на сколько все изменится и как быстро", - сказала Динар.

Процесс изучения медленный и трудный, подчеркнула она.

"Мы многого не знаем, Антарктика большая, всей картины у нас нет, мы собираем пазл того, что было в прошлом, что происходит сейчас и пытаемся смоделировать, что может произойти в будущем. Мы используем наш полярный опыт в других частях света, например, сейчас работаем на Барбадосе. Ученые пытаются предсказать, что случится в будущем из-за изменения климата, и облака – это загадка, нужно больше понять насчет их роли в изменении климата для создания моделей будущего", - сказала собеседница агентства.

Самым надежным источником информации для людей, интересующихся проблемой, она называет доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата при ООН (IPCC).

"Этот доклад согласован тысячами ученых по всему миру, всеми странами. Это самый жесткий научный аргумент", - подчеркнула она.

По словам Динар, "медлительность" ученых и их нежелание делать громкие заявления вызывает немало критики.