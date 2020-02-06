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Экс-глава СНБ Армении считает арест Кочаряна ошибочным
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РИА Новости

Экс-глава СНБ Армении считает арест Кочаряна ошибочным

12:38 06.02.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Экс-глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил на встрече с редакторами ряда печатных изданий, что считает ошибочным арест бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в ходе которых погибли 10 человек. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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"Мера пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна избрана неверно. Он никогда, ни одним своим шагом не показывал, что избегает расследования. Думаю, было правильнее пересмотреть меру пресечения Кочаряна. Это бы снизило напряженность в некоторых сегментах общества и только способствовало бы полноценному расследованию", - цитирует Ванецяна газета "168 жам" (168 часов).
По его словам, раскрытие всех обстоятельств "дела 1 марта" является всеобщим желанием. "Говоря о раскрытии "дела 1 марта", мы, в первую очередь, понимаем, что приоритетом должно быть установление обстоятельств гибели 10 человек. Сейчас возникает вопрос, способствуют ли сегодняшние процессы, проводимое следствие раскрытию 10 убийств. Думаю, что нет", - сказал Ванецян.
По делу Кочаряна также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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