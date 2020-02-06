Демократы не оставят попыток избавиться от Трампа, заявили в Госдуме

Сенатор Митч Макконнелл беседует с журналистами после того, как Сенат проголосовал за оправдание президента США Дональда Трампа в деле по импичменту. Вашингтое, США. 5 февраля 2020

Сенатор Митч Макконнелл беседует с журналистами после того, как Сенат проголосовал за оправдание президента США Дональда Трампа в деле по импичменту. Вашингтое, США. 5 февраля 2020

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Представители Демократической партии США не оставят попыток "избавиться" от американского лидера Представители Демократической партии США не оставят попыток "избавиться" от американского лидера Дональда Трампа , считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения - в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.

"Поражение демократов в американском Сенате не означает, что они готовы сдаться и прекратить попытки избавиться от президента-республиканца. Теперь оппоненты Трампа сосредоточатся на работе с электоратом, пустят в ход все оставшиеся козыри", - цитирует Железняка его пресс-служба.

Так, считает депутат, скорее всего, в ближайшее время появятся новые "разоблачения" и свидетели, готовые выступать против Трампа и его политики.