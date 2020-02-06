Президенты России и Турции могут провести встречу по Идлибу

"Мы постоянно находимся на связи с Россией. Недавно был разговор между нашими президентами, в ходе которого было принято решение работать по Идлибу и дальше. Мы ждем из России делегацию. Потом, если будет необходимость, наши президенты встретятся лично. Наша цель - остановить атаки сирийского режима", - сказал Чавушоглу в ходе визита в Баку. Трансляцию вел телеканал NTV.

По словам турецкого министра, проблемы у Турции не с Россией, а с сирийскими правительственными войсками.

"Зачем нам столкновения с Россией? Кто устраивает нападения? Режим. Кто преследует наши наблюдательные пункты? Режим. У нас терпение не безграничное, и мы отвечаем и будем отвечать в разы больше, если атаки не прекратятся. Нужно их остановить, и задача эта не только Турции, молчание мирового сообщества здесь неприемлемо", - сказал турецкий дипломат.

Чавушоглу добавил, что о решимости остановить атаки сирийских войск Анкара постоянно говорит российской стороне на всех уровнях.

"Если мы решим этот вопрос, то, я думаю мы решим его вместе (с Россией)", - сказал турецкий министр.

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.