Президенты России и Турции могут провести встречу по Идлибу

АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу не исключил, что президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе.
"Мы постоянно находимся на связи с Россией. Недавно был разговор между нашими президентами, в ходе которого было принято решение работать по Идлибу и дальше. Мы ждем из России делегацию. Потом, если будет необходимость, наши президенты встретятся лично. Наша цель - остановить атаки сирийского режима", - сказал Чавушоглу в ходе визита в Баку. Трансляцию вел телеканал NTV.
По словам турецкого министра, проблемы у Турции не с Россией, а с сирийскими правительственными войсками.
"Зачем нам столкновения с Россией? Кто устраивает нападения? Режим. Кто преследует наши наблюдательные пункты? Режим. У нас терпение не безграничное, и мы отвечаем и будем отвечать в разы больше, если атаки не прекратятся. Нужно их остановить, и задача эта не только Турции, молчание мирового сообщества здесь неприемлемо", - сказал турецкий дипломат.
Чавушоглу добавил, что о решимости остановить атаки сирийских войск Анкара постоянно говорит российской стороне на всех уровнях.
"Если мы решим этот вопрос, то, я думаю мы решим его вместе (с Россией)", - сказал турецкий министр.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. На прошлой неделе сирийская артиллерия уничтожила огневые позиции и опорные пункты боевиков, откуда велся обстрел. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
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