В Госдуму внесут проект по борьбе с завышением цен аптеками

"Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили, и проходит процесс доработки с участием антимонопольной службы, министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли. В ближайшие дни он будет внесен нами в Государственную Думу", - сказал Исаев.