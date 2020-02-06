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В Госдуму внесут проект по борьбе с завышением цен аптеками
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РИА Новости

В Госдуму внесут проект по борьбе с завышением цен аптеками

11:29 06.02.2020 (обновлено: 12:08 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки продает медицинские маски
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Законопроект, направленный на борьбу с завышением цен аптеками, внесут в Госдуму в ближайшее время, идёт его доработка с участием ФАС и Минздрава, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Законопроект в настоящий момент мы концептуально одобрили, и проходит процесс доработки с участием антимонопольной службы, министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли. В ближайшие дни он будет внесен нами в Государственную Думу", - сказал Исаев.
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Ранее глава фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что депутаты от фракции "Единая Россия" разработали законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками.
По словам Исаева, законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.
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"Вводится новое понятие "передвижной аптечный пункт", которое позволит привозить лекарства в удаленные населённые пункты, вводится разделение полной лицензии на аптечную деятельность и неполной лицензии, что позволит продавать лекарственные средства, например, в фельдшерско-акушерских пунктах", - сообщил Исаев.
Также законопроект вводит понятие "аптечные сети" и отделяет некоммерческие аптечные организации от коммерческих.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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