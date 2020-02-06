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2020-02-06T11:38+0300
https://ria.ru/20200206/1564310741.html
Арестована обвиняемая в убийстве женщины, чье тело нашли на кладбище
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РИА Новости

Арестована обвиняемая в убийстве женщины, чье тело нашли на кладбище

10:57 06.02.2020 (обновлено: 11:38 06.02.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Суд арестовал обвиняем
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Арестована подозреваемая в убийстве женщины, тело которой нашли на кладбище в подмосковном Сергиевом Посаде с пробитой головой, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемой девушки.
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"Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области 28-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 29-летней местной жительницы, тело которой 26 января с открытой черепно-мозговой травмой обнаружено на одном из кладбищ в городском округе Сергиев Посад", - говорится в сообщении.
Ранее в конце января СК сообщал, что на кладбище в Сергиевом Посаде обнаружили с пробитой головой тело женщины, которую искали несколько дней. До этого СМИ писали, что 29-летняя мать двоих детей 20 января вышла с работы, собираясь забрать ребенка из детсада, но пропала. По предварительным данным, во время ссоры подозреваемая ударила женщину бейсбольной битой по голове. Этот удар оказался смертельным. Затем, считает следствие, подозреваемая перетащила тело убитой на кладбище и скрылась.
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Сообщается, что на допросе обвиняемая дала признательные показания, а также сообщила следователю обо всех обстоятельствах совершенного ею преступления. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепления доказательственной базы.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадПроисшествия
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