Арестована обвиняемая в убийстве женщины, чье тело нашли на кладбище

"Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области 28-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 29-летней местной жительницы, тело которой 26 января с открытой черепно-мозговой травмой обнаружено на одном из кладбищ в городском округе Сергиев Посад", - говорится в сообщении.

Ранее в конце января СК сообщал, что на кладбище в Сергиевом Посаде обнаружили с пробитой головой тело женщины, которую искали несколько дней. До этого СМИ писали, что 29-летняя мать двоих детей 20 января вышла с работы, собираясь забрать ребенка из детсада, но пропала. По предварительным данным, во время ссоры подозреваемая ударила женщину бейсбольной битой по голове. Этот удар оказался смертельным. Затем, считает следствие, подозреваемая перетащила тело убитой на кладбище и скрылась.