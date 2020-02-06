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Нижегородский СК проверит сообщение об учителе, который ударил ребенка
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РИА Новости

Нижегородский СК проверит сообщение об учителе, который ударил ребенка

10:24 06.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по информации о том, что в одной из школ Нижнего Новгорода педагог якобы ударила ученика, сообщает пресс-служба ведомства.
Обращение жительницы города, в котором она обвиняет учителя рисования школы №117 Сормовского района в том, что та якобы "нанесла побои ребенку 5 класса, разбила новый телефон и разорвала портфель на глазах у всего класса", опубликовано в одной из групп в соцсети "ВКонтакте". Сообщение сопровождается снятым на мобильный телефон фотографиями порванного портфеля и разбитого телефона, а также ладони ребенка с синяком.
Отец ребенка обратился с жалобой на учителя в полицию, проводится проверка. Администрация Сормовского района также проводит проверку, до окончания которой педагога отстранили от преподавания в классе, где учится мальчик.
"По данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Следственный комитет РФНижний НовгородНижегородская областьРоссияПроисшествия
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