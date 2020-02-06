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2020-02-06T10:19+0300
https://ria.ru/20200206/1564309027.html
Жителя Бурятии осудили за избиения и издевательства над дочерью
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РИА Новости

Жителя Бурятии осудили за избиения и издевательства над дочерью

10:19 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Житель Бурятии отправится в колонию за систематические избиения и издевательства над своей дочерью, которую он бил головой о стену и заставлял бегать впереди едущего автомобиля, сообщает СУСК РФ по республике.
По его данным, осужденный - житель Мухоршибирского района республики. Следствием и судом установлено, что мужчина систематически избивал дочь за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем он применял "изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания".
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"...К примеру, душил, бил головой об стол. Однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега. В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр", - говорится в сообщении.
Об издевательствах рассказал одноклассник девочки, и сотрудники школы обратились в правоохранительные органы.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следствие.
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Республика БурятияПроисшествия
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