Жителя Бурятии осудили за избиения и издевательства над дочерью

"...К примеру, душил, бил головой об стол. Однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега. В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр", - говорится в сообщении.