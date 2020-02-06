Жителя Бурятии осудили за избиения и издевательства над дочерью

КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Житель Бурятии отправится в колонию за систематические избиения и издевательства над своей дочерью, которую он бил головой о стену и заставлял бегать впереди едущего автомобиля, сообщает СУСК РФ по республике.
По его данным, осужденный - житель Мухоршибирского района республики. Следствием и судом установлено, что мужчина систематически избивал дочь за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и ремнем он применял "изощренные приемы, причинявшие ребенку физические и психические страдания".
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"...К примеру, душил, бил головой об стол. Однажды вывел на улицу и заставил бежать перед своим автомобилем, при этом увеличивая скорость и создавая опасность наезда на девочку, если она остановится или снизит темп бега. В школе, отвечая на вопросы учителей о кровоподтеках на теле, девочка заверяла, что они образовались от ее падений во время игр", - говорится в сообщении.
Об издевательствах рассказал одноклассник девочки, и сотрудники школы обратились в правоохранительные органы.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает следствие.