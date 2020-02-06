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РАМТ представляет премьеру из цикла "Повести Белкина"
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РИА Новости

РАМТ представляет премьеру из цикла "Повести Белкина"

13:25 06.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБилетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
Билетная касса Российского Академического Молодежного Театра в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Российский молодежный театр (РАМТ) представляет 6 февраля премьеру спектакля "Гробовщик. Пир во время чумы", который продолжает цикл "Повести Белкина", приуроченный к 220-летию Александра Пушкина, сообщили в пресс-службе театра.
Режиссер спектакля Павел Артемьев сводит на одной сцене две "смертельные" пушкинские истории - самую мистическую из "Повестей Белкина" и самую загадочную из "Маленьких трагедий".
"Мне был интересен контраст отношения героев к смерти: принятие и ощущение близости, которая подчеркивает радость жизни у героев, пирующих в погибающем городе, и практичное безразличие профессионала, зарабатывающего на смерти. Одни очень хотят жить – даже на краю гибели, а другой хочет, чтобы все умерли – просто для того, чтобы самому жить богаче", - сказал РИА Новости Артемьев.
Режиссер использует в спектакле также фрагменты произведений: "Смерть Ивана Ильича" Толстого, "Бобок" и "Два самоубийства" Достоевского, "Скрипка Ротшильда" и "Оратор" Чехова.
Эта работа Артемьева продолжает цикл "Повести Белкина", приуроченный к 220-летнему юбилею Пушкина. Пять молодых режиссеров в разных сценических пространствах РАМТа в течение года представляют свои версии классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, о позднем раскаянии и о всепобеждающей любви.
Уже вышли премьеры спектаклей цикла: "Станционный смотритель", "Метель", а впереди –"Выстрел" и "Барышня-крестьянка".
Премьерные проказы спектакля "Гробовщик. Пир во время чумы" пройдут 6, 11,14 и 28 февраля.
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