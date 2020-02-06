РАМТ представляет премьеру из цикла "Повести Белкина"

"Мне был интересен контраст отношения героев к смерти: принятие и ощущение близости, которая подчеркивает радость жизни у героев, пирующих в погибающем городе, и практичное безразличие профессионала, зарабатывающего на смерти. Одни очень хотят жить – даже на краю гибели, а другой хочет, чтобы все умерли – просто для того, чтобы самому жить богаче", - сказал РИА Новости Артемьев.