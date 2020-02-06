Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T20:44+0300
https://ria.ru/20200206/1564307988.html
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/151938/85/1519388506_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_2f5c3688364564005e044edb63007e2f.jpg
РИА Новости

Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России

09:49 06.02.2020 (обновлено: 20:44 06.02.2020)
7278
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТорговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские компании, ведущие бизнес в России, считают российский рынок стратегическим и видят перспективы роста в ближайшие годы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией YE, среди иностранных компаний в РФ, деловой климат в России существенно улучшился. Косвенным подтверждением этому также может служить рейтинг Всемирного банка Doing Business-2020, в котором Россия поднялась на 28 место со 129-го, которое она занимала в 2011 году, отметил торгпред.
"Международные компании-инвесторы рассматривают Россию, как важный растущий рынок, несмотря на общемировую ситуацию, напряженность политических отношений с Россией и замедление темпов роста российской экономики. 91% иностранных компаний, опрошенных YE, рассматривают РФ в качестве стратегического рынка, 85% - ожидают роста своего бизнеса в ближайшие три года", - подчеркнул Абрамов.
Большинство иностранных компаний, среди которых и британские, ощущают позитивные изменения в бизнес-климате в России и положительно оценивают деятельность правительства РФ по улучшению условий ведения бизнеса, добавил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения
Вчера, 14:54
Грушко рассказал о российско-британских отношениях после Brexit
"Один из крупнейших британских инвесторов, компания BP, работает в России уже 30 лет. В этом году компания будет отмечать юбилей. Несмотря на усложнение политических отношений и санкционный режим, они не только не приостановили свою работу в России, но и наоборот, продолжают развивать свои российские проекты", - сообщил собеседник агентства.
Расширить свое присутствие в РФ стремятся также и британская фармацевтическая компания GSK и машиностроительная JCB, которые в прошлом году открыли новые производственные площадки.
Перспективы для бизнеса на российском рынке видят и технологические компании. Например, оператор сети коммерческих центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate занимается строительством новые дата-центров в России. "Спрос на их услуги таков, что они в конце 2019 года заключили инвестиционный контракт на 50 миллионов долларов на строительство следующего дата-центра и планируют в текущем году открыть еще два дата-центра с общими инвестициями порядка 100 миллионов долларов", - рассказал Абрамов.
Третий год подряд растет объем товарооборота между Британией и РФ. По итогам 2019 года рост этого показателя составил 25%, превысив объем в 17 миллиардов долларов, добавил торгпред.
Говоря о перспективах заключения двустороннего торгового соглашения между Россией и Великобританией после Brexit, торгпред выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров после того, как Британия заключит соответствующие сделки с ЕС и с другими крупными торговыми партнерами.
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Вчера, 19:32
Российские и британские дипломаты обсудили сотрудничество в Арктике
5712109
Обсудить 0
РоссияБорис АбрамовВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак встретился с послом США в России
Подводная лодка проекта Ясень-М
Адмирал прокомментировал заявление об угрозе российских подлодок
В Италии сошел с рельсов скоростной поезд Frecciarossa
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Серая смерть
В США предупредили об опасной для прикосновений "серой смерти"
В больнице
Медики рассказали о состоянии эвакуированных из Китая россиян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Временная больница в китайском городе Ухань
СМИ: в Ухане начали клинические испытания лекарств против коронавируса
Строительство трубопровода Северный поток - 2
OMV не ожидает скорого возобновления прокладки "Северного потока — 2"
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Источник: Си Цзиньпин передал Путину благодарность за поддержку КНР
Знак Инвалид в аэропорту
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 563 человек
Алексей Пушков
Пушков оценил оправдание Трампа в рамках процесса импичмента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Лента новостейМолния