Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России

ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские компании, ведущие бизнес в России, считают российский рынок стратегическим и видят перспективы роста в ближайшие годы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов

Согласно опросу, проведенному консалтинговой компанией YE, среди иностранных компаний в РФ, деловой климат в России существенно улучшился. Косвенным подтверждением этому также может служить рейтинг Всемирного банка Doing Business-2020, в котором Россия поднялась на 28 место со 129-го, которое она занимала в 2011 году, отметил торгпред.

"Международные компании-инвесторы рассматривают Россию, как важный растущий рынок, несмотря на общемировую ситуацию, напряженность политических отношений с Россией и замедление темпов роста российской экономики. 91% иностранных компаний, опрошенных YE, рассматривают РФ в качестве стратегического рынка, 85% - ожидают роста своего бизнеса в ближайшие три года", - подчеркнул Абрамов.

Большинство иностранных компаний, среди которых и британские, ощущают позитивные изменения в бизнес-климате в России и положительно оценивают деятельность правительства РФ по улучшению условий ведения бизнеса, добавил он.

"Один из крупнейших британских инвесторов, компания BP, работает в России уже 30 лет. В этом году компания будет отмечать юбилей. Несмотря на усложнение политических отношений и санкционный режим, они не только не приостановили свою работу в России, но и наоборот, продолжают развивать свои российские проекты", - сообщил собеседник агентства.

Расширить свое присутствие в РФ стремятся также и британская фармацевтическая компания GSK и машиностроительная JCB, которые в прошлом году открыли новые производственные площадки.

Перспективы для бизнеса на российском рынке видят и технологические компании. Например, оператор сети коммерческих центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate занимается строительством новые дата-центров в России. "Спрос на их услуги таков, что они в конце 2019 года заключили инвестиционный контракт на 50 миллионов долларов на строительство следующего дата-центра и планируют в текущем году открыть еще два дата-центра с общими инвестициями порядка 100 миллионов долларов", - рассказал Абрамов.

Третий год подряд растет объем товарооборота между Британией и РФ. По итогам 2019 года рост этого показателя составил 25%, превысив объем в 17 миллиардов долларов, добавил торгпред.