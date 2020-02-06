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2020-02-06T09:35+0300
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В Палестине один человек погиб при столкновениях с военными
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РИА Новости

В Палестине один человек погиб при столкновениях с военными

09:35 06.02.2020
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения в Палестине
Столкновения в Палестине
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения в Палестине. Архивное фото
ГАЗА, 6 фев - РИА Новости. Один палестинец убит, четверо пострадали в результате столкновений с израильскими военными в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство ВАФА.
"Девятнадцатилетний палестинец был убит сегодня утром в городе Дженин в столкновениях с израильскими военнослужащими, четверо палестинцев получили ранения", - говорится в сообщении.
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Агентство отметило, что израильская армия в сопровождении бульдозеров "штурмовала" Дженин для сноса дома в городе.
В городах Западного берега между палестинцами и израильскими солдатами проходят ежедневные столкновения с прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп объявил о "сделке века".
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Западный берег реки ИорданДональд ТрампБиньямин НетаньяхуПалестинаСШАИзраильВ мире
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