В Приморье запустили горячую линию по наличию в аптеках защитных масок

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Горячая линия по вопросам завышения цен на лекарства и наличия защитных медицинских масок работает в Приморье, сообщает региональное правительство.
Ранее власти Приморья сообщили, что местные жители жалуются на нехватку защитных медицинских масок, в достаточном количестве они есть только в двух крупных сетях края, что касается розничных аптек, то маски где-то есть, а где-то закончились.
"Горячая линия по вопросам завышения цен на лекарственные препараты, отсутствия изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах работает по номеру 8 (423) 226-85-39", - говорится в сообщении.
По телефону можно узнать, где в крае можно купить маски у розничных продавцов и в крупных аптечных сетях.
По данным властей региона, за минувшие сутки на территорию края въехали 2 тысячи человек, в том числе 286 человек – из Китая. За минувшие сутки выявлено три человека с признаками инфекционных заболеваний, результат анализа на наличие коронавируса – отрицательный. Самостоятельно в больницы за сутки обратились с признаками ОРВИ два человека, ранее посещавшие Китай, результат также отрицательный. Всего за последнее время в медучреждения самостоятельно обратились 33 человека, побывавшие в КНР, коронавирус не выявлен.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV