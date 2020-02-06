В Приморье запустили горячую линию по наличию в аптеках защитных масок

Ранее власти Приморья сообщили, что местные жители жалуются на нехватку защитных медицинских масок, в достаточном количестве они есть только в двух крупных сетях края, что касается розничных аптек, то маски где-то есть, а где-то закончились.

По телефону можно узнать, где в крае можно купить маски у розничных продавцов и в крупных аптечных сетях.

По данным властей региона, за минувшие сутки на территорию края въехали 2 тысячи человек, в том числе 286 человек – из Китая. За минувшие сутки выявлено три человека с признаками инфекционных заболеваний, результат анализа на наличие коронавируса – отрицательный. Самостоятельно в больницы за сутки обратились с признаками ОРВИ два человека, ранее посещавшие Китай, результат также отрицательный. Всего за последнее время в медучреждения самостоятельно обратились 33 человека, побывавшие в КНР, коронавирус не выявлен.