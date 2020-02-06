При наезде в Иерусалиме пострадали военные

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Армия Израиля сообщила, что при наезде транспортного средства в Иерусалиме пострадали 12 военнослужащих.
"В ночь на четверг произошла атака с наездом транспортного средства в Иерусалиме. В результате солдат армии обороны Израиля получил тяжёлые ранения, он был доставлен в больницу, его семья оповещена", - сообщила пресс-служба армии.
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"Кроме того, ещё 11 военнослужащих получили лёгкие ранения и были доставлены в больницу", - сообщила армия.
По информации пресс-службы, "войска преследуют террориста, который скрылся с места происшествия".
Президент Израиля Реувен Ривлин заявил в связи с инцидентом, что "наши молитвы для выздоровления пострадавших солдат".
"Не позволим террору поднять голову и будем бороться с ним без компромисса", - написал президент в Twitter.