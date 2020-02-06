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РИА Наука
2020-02-06T11:47+0300
https://ria.ru/20200206/1564306821.html
Прогнозирующую урожай программу создали в Самаре
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РИА Новости

Прогнозирующую урожай программу создали в Самаре

09:18 06.02.2020 (обновлено: 11:47 06.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Ростовской области
Уборка пшеницы в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости/Прайм. Программный комплекс "Электронный агроном", разработанный в Самарском университете, подскажет сельхозпроизводителям, что, где и когда следует сеять, а также даст прогноз на урожай и поможет фермеру советом, рассказали в пресс-службе университета.
"Зима — 2020 отличается аномальным теплом: побиты максимумы температуры многолетних наблюдений. Специалисты в области сельского хозяйства пока затрудняются оценить, как именно необычные погодные условия отразятся на будущем урожае. Ответить на этот вопрос поможет созданный учеными Самарского университета "электронный агроном" — программный комплекс, способный путем анализа различных факторов прогнозировать урожайность посевов и помогать сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей", — рассказали в пресс-службе.
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Там отметили, что разработанная система поддержки принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности, использует геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования Земли. Самарские ученые ведут исследования в этой области уже не первый год, программный комплекс точного земледелия постоянно развивается и получает новые опции, углубляющие его возможности. Работы ведутся совместно с АО "Самара-Информспутник" при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

"Этот программный комплекс в сфере агропрома сейчас активно развивается. Благодаря ему агрономы и сотрудники Минсельхоза, например, имеют полную актуальную картину сельскохозяйственных посевов, что позволяет увеличить точность и эффективность использования ресурсов. Теперь мы добавили в систему такую опцию, как прогнозирование урожайности, и выходим на планирование севооборота", — приводит пресс-служба слова одного из разработчиков системы, доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности университета Андрея Чернова.

"То есть комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности. К примеру, что, в каком порядке, в какие сроки и в каких объемах сеять, когда и какие удобрения вносить, чтобы получить тот или иной результат", — добавил Чернов.
Программный комплекс занимается рациональным планированием структуры посевных площадей, прогнозированием урожайности на различных этапах — от сева до уборки, а также контролем и анализом данных по собранному урожаю — во время уборочной кампании и по ее окончании. Площадь одновременно анализируемых посевов — от 100 до 1 миллиона гектаров.
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Для создания прогноза урожайности по тому или иному полю комплекс оценивает в динамике состояние посевов по данным снимков из космоса, анализирует показатели температуры, влажности и осадков, принимает во внимание типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности.
По данным разработчиков, на российском агрорынке в настоящее время нет систем поддержки принятия решений, основанных на динамическом прогнозе урожайности. Потенциальная емкость рынка в этой сфере составляет от 800 миллионов до 4 миллиардов рублей в год при общей площади анализируемых посевов в 80 миллионов гектаров. Предполагается, что сельхозпроизводители будут взаимодействовать со своим "электронным агрономом" по интернету через веб-сервис или специальное мобильное приложение. Системой сможет воспользоваться любой сельхозпроизводитель.
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