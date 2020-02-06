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В Перми закроют все школы на карантин по гриппу
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РИА Новости

В Перми закроют все школы на карантин по гриппу

09:11 06.02.2020
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
УФА, 6 фев – РИА Новости. Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, закроются на карантин по гриппу с 7 февраля, но учебный процесс продолжат дистанционно, сообщает администрация города.
"Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно. Как сообщили в департаменте образования, во время карантина учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий", - сообщает пермская мэрия.
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В сообщении городской администрации отмечается, что при этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%. В детских садах введены утренние фильтры, состояние детей оценивают медицинские работники и сотрудники сада: при наличии признаков респираторного заболевания родителям рекомендуется обратиться в поликлинику.
По данным управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, эпидемиологический порог превышен на 12,6%. С 5 февраля приостановлена учеба в школах Чайковского, Чернушинского, Краснокамского, Октябрьского, Осинского, Еловского, Уинского, Сивинского районов, информирует управление Роспотребнадзора по региону.
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