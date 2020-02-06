В Перми закроют все школы на карантин по гриппу

"Школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, будут закрыты на карантин с 7 по 15 февраля включительно. Как сообщили в департаменте образования, во время карантина учебная деятельность школьников будет организована с применением дистанционных технологий", - сообщает пермская мэрия.

В сообщении городской администрации отмечается, что при этом детские сады продолжат работать, в дошкольных учреждениях на карантин могут закрываться отдельные группы, если количество заболевших в коллективе составляет более 20%. В детских садах введены утренние фильтры, состояние детей оценивают медицинские работники и сотрудники сада: при наличии признаков респираторного заболевания родителям рекомендуется обратиться в поликлинику.