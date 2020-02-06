В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
По словам близких друзей семьи, у него диагностировали сердечный приступ, врачи не смогли его спасти.
Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в Москве.
Айдар был старшим сыном Аскара Акаева. В 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента, но после "тюльпановой революции" итоги выборов аннулировали.
После возбуждения нескольких уголовных дел по обвинению в финансовых махинациях и выводе средств семья президента покинула страну и уехала в российскую столицу.