В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан

По словам близких друзей семьи, у него диагностировали сердечный приступ, врачи не смогли его спасти.

Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в Москве.

Айдар был старшим сыном Аскара Акаева . В 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента, но после "тюльпановой революции" итоги выборов аннулировали.