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В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

08:52 06.02.2020 (обновлено: 13:02 06.02.2020)
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoАйдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
По словам близких друзей семьи, у него диагностировали сердечный приступ, врачи не смогли его спасти.
Акаев вместе с женой, сыном и дочерью жили в Москве.
Айдар был старшим сыном Аскара Акаева. В 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента, но после "тюльпановой революции" итоги выборов аннулировали.
После возбуждения нескольких уголовных дел по обвинению в финансовых махинациях и выводе средств семья президента покинула страну и уехала в российскую столицу.
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Аскар АкаевМоскваРоссияКиргизияОбщество
Популярные комментарии
Ну умер. Не он один в этот день в Москве умер.И чем он лучше остальных?
6 февраля, 10:29
sxfripper
52010310
Ну нормально. Мы ругаем ЕС, за не выдачу собственных проходимце-коррупционеров, "одной рукой" , а "другой" у себя пригреваем таких же???
6 февраля, 13:16
Richter Richter
4551026
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