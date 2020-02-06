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2020-02-06T08:35+0300
https://ria.ru/20200206/1564305859.html
Вернувшихся из Китая жителей Камчатки поместили под домашний карантин
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РИА Новости

Вернувшихся из Китая жителей Камчатки поместили под домашний карантин

08:35 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В больнице. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Десять жителей Камчатки, которые вернулись на полуостров из поездки в Китай, помещены под домашний карантин, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее сообщалось, что в крае госпитализированы двое граждан, которые прибыли из Китая, с признаками респираторного заболевания. Ещё один человек находился под домашним наблюдением. Их биологические материалы были направлены в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.
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"Ещё за 10 камчатцами, у которых отсутствуют признаки респираторной инфекции, но вернувшихся из поездки в Китай с 31 января по 3 февраля, установлено медицинское наблюдение. Они находятся на домашнем карантине", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что подозрение на коронавирусную инфекцию у троих жителей Камчатки, за которыми было установлено наблюдение ранее, не подтвердилось.
Власти заявляют о том, что ситуация по коронавирусной инфекции в регионе находится под контролем.
"Министерство здравоохранения региона ведет регистр жителей края с признаками респираторного заболевания, вернувшихся после посещения Китайской Народной Республики. Во всех случаях подозрения на новую коронавирусную инфекцию заболевшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением медицинского персонала", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.
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На Камчатку из стран Юго-Восточной Азии напрямую летают только чартерные рейсы из Таиланда. Пассажиры таких рейсов проходят обследования на наличие инфекции прямо на борту самолёта. По результатам проверок случаев инфекционных заболеваний на рейсах из Таиланда не выявлено. Вместе с тем с КНР граничат сразу несколько регионов Дальнего Востока, с которыми Камчатка имеет прямое авиасообщение. В этой связи власти региона приняли решение также проверять на наличие коронавируса пассажиров авиарейсов, прибывающих на полуостров из Хабаровска и Владивостока.
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