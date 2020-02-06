Вернувшихся из Китая жителей Камчатки поместили под домашний карантин

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 фев - РИА Новости. Десять жителей Десять жителей Камчатки , которые вернулись на полуостров из поездки в Китай , помещены под домашний карантин, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ранее сообщалось, что в крае госпитализированы двое граждан, которые прибыли из Китая, с признаками респираторного заболевания. Ещё один человек находился под домашним наблюдением. Их биологические материалы были направлены в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

"Ещё за 10 камчатцами, у которых отсутствуют признаки респираторной инфекции, но вернувшихся из поездки в Китай с 31 января по 3 февраля, установлено медицинское наблюдение. Они находятся на домашнем карантине", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что подозрение на коронавирусную инфекцию у троих жителей Камчатки, за которыми было установлено наблюдение ранее, не подтвердилось.

Власти заявляют о том, что ситуация по коронавирусной инфекции в регионе находится под контролем.

"Министерство здравоохранения региона ведет регистр жителей края с признаками респираторного заболевания, вернувшихся после посещения Китайской Народной Республики. Во всех случаях подозрения на новую коронавирусную инфекцию заболевшие получают необходимую помощь и находятся под наблюдением медицинского персонала", - приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.