Мадуро ввел систему госзакупок для помощи малому бизнесу Венесуэлы

"Экономический блок правительства должен гарантировать исполнение плана государственных закупок - фонды, ресурсы и механизмы для того, чтобы он был эффективным и обеспечивал малому и среднему бизнесу достаточный рынок для дальнейшего развития. План государственных закупок принят", - сказал Мадуро в ходе встречи с промышленниками и представителями МСБ.