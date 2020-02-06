Мадуро ввел систему госзакупок для помощи малому бизнесу Венесуэлы

МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил по результатам консультаций с представителями малого и среднего бизнеса (МСБ) о создании в стране системы государственных закупок и подписал план на 2020 год.
"Экономический блок правительства должен гарантировать исполнение плана государственных закупок - фонды, ресурсы и механизмы для того, чтобы он был эффективным и обеспечивал малому и среднему бизнесу достаточный рынок для дальнейшего развития. План государственных закупок принят", - сказал Мадуро в ходе встречи с промышленниками и представителями МСБ.
Пакет мер, направленных на развитие малого и среднего бизнеса Венесуэлы, включает увеличение ввозных пошлин на продукты, которые уже производятся на территории страны. Изменения в таможенном законодательстве предусматривают также поощрение компаний-экспортёров, создание совета по внешней торговле и экспортной корпорации.
В рейтинге Всемирного Банка Doing Business 2020, который оценивает условия для создания и ведения бизнеса, Венесуэла занимает 188 место из 190 стран с худшими показателями среди стран Латинской Америки.