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2020-02-06T04:01+0300
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Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС
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РИА Новости

Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС

04:01 06.02.2020
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на снаряды, выпущенные с территории анклава, говорится в заявлении армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось, что два миномётных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, сработали сирены на открытой местности.
"В ответ на запущенные из Газы минометные снаряды и воздушные шары с зажигательной смесью в течение последнего дня (среды - ред.) наши ВВС только что нанесли ряд ударов по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении израильской армии в Twitter.
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