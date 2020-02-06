Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС

Ранее сообщалось, что два миномётных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, сработали сирены на открытой местности.

"В ответ на запущенные из Газы минометные снаряды и воздушные шары с зажигательной смесью в течение последнего дня (среды - ред.) наши ВВС только что нанесли ряд ударов по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении израильской армии в Twitter.