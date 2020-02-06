Израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на снаряды, выпущенные с территории анклава, говорится в заявлении армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось, что два миномётных снаряда были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, сработали сирены на открытой местности.
"В ответ на запущенные из Газы минометные снаряды и воздушные шары с зажигательной смесью в течение последнего дня (среды - ред.) наши ВВС только что нанесли ряд ударов по террористическим объектам ХАМАС в Газе", - говорится в сообщении израильской армии в Twitter.