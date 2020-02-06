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https://ria.ru/20200206/1564303734.html
Прокуроры добиваются репатриации из Китая моряков судна "Гудзона"
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РИА Новости

Прокуроры добиваются репатриации из Китая моряков судна "Гудзона"

03:46 06.02.2020
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© AP Photo / Stephen B. MortonПорт
Порт
© AP Photo / Stephen B. Morton
Порт. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - РИА Новости. Прокуроры через суд добиваются взыскания задолженности судовладельца - компании "Гудзон" - перед моряками, застрявшими в Китае, и решения об их репатриации, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Танкер "Патриот" задержали в КНР после того, как судовладелец задолжал за ремонт судна. Моряки обратились в СМИ и в профсоюз с просьбой помочь в репатриации. Также перед экипажем есть долги по зарплате. В компании "Гудзон", которой принадлежит судно, сообщили, что долги перед моряками вызваны санкциями США. Сообщалось, что экипаж планируют репатриировать в феврале. В генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили, что экипаж обеспечен провиантом и питьевой водой, на судно поступает электроэнергия.
"В ходе проверки установлено, что работодатель не выплатил 19 членам экипажа заработную плату за ноябрь-декабрь 2019 года и за январь 2020 года. Общая сумма задолженности превысила 1,6 миллиона рублей. В настоящее время судно и экипаж находятся в морском порту Нингдэ (КНР), судовладелец мер по возвращению моряков на родину не принял", - говорится в сообщении.
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Кроме того, компания не оформила страховку жизни моряков и не выполнила обязанности по расходам на репатриацию. Транспортный прокурор внес руководителю "Гудзона" представление об устранении нарушений.
"Также прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя – ООО "СК Гудзон" - задолженности по заработной плате, компенсации за несвоевременную ее выплату и возложении обязанности репатриировать моряков. В настоящее время исковые заявления находятся во Фрунзенском районном суде Владивостока на рассмотрении", - сообщает ДВТП.
В отношении компании прокурор возбудил административные дела по статье "нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права". Дело по этой же статье будет возбуждено и на руководителя "Гудзона".
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
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