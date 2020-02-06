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РИА Наука
2020-02-06T03:43+0300
https://ria.ru/20200206/1564303711.html
В России разработали легкие цистерны для перевозки азотной кислоты
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564303700_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bcc48390bb336be9291e43a10aac0144.jpg
РИА Новости

В России разработали легкие цистерны для перевозки азотной кислоты

03:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦистерны
Цистерны
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Цистерны. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ученые Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) разработали алюминиевый сплав Р-1407 для изготовления новых легких цистерн для перевозки концентрированной азотной кислоты, рассказал РИА Новости гендиректор института Роман Вахромов.
"Новый сплав Р-1407 в два раза прочнее, чем имеющийся, тоже алюминиевый, при схожей коррозионной стойкости. Это позволило снизить массу котла цистерны на 4 тонны и увеличить объем перевозимой кислоты на 4 тонны", - рассказал Вахромов.
Сплав отлично сваривается всеми видами сварки, в том числе сваркой трением с перемешиванием. При этом сварные соединения обладают высокой устойчивостью к коррозии, что позволяет применять материал для изготовления габаритных конструкций, работающих в условиях агрессивных сред. Как отметил гендиректор ИЛМиТа, новый сплав изначально разрабатывался в интересах вагоностроителей, но может быть востребован не только ими.
"В настоящее время наши партнеры завершили разработку эскизного проекта нового вагона с котлом из сплава Р-1407. Следующим шагом должна стать сертификация с последующим серийным производством. Учитывая высокую коррозионную стойкость материала, мы также нашли ряд интересантов в других отраслях, например в нефтегазовой и химической промышленности", - рассказал он.
"Мы рассматриваем наш материал в качестве понтонов, применяемых в РВС (резервуар вертикальный стальной – ред.) для исключения испарения жидких углеводородов. Для вывода сплава Р-1407 сейчас проводится работа по включению его в национальные и зарубежные стандарты, а также внесение его в международный классификатор сплавов", - рассказал Вахромов.
Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ) был создан в 2017 году в сотрудничестве ОК "Русал" с МИСиС при поддержке Алюминиевой Ассоциации, Минпромторга и Минобрнауки. Особое внимание институт уделяет созданию материалов для авиационно-космической техники с повышенными характеристиками прочности, развитию аддитивных технологий с созданием новых материалов, обладающих повышенной прочностью и разработкой жаропрочных композиций.
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РИА НаукаИнститут легких материалов и технологий (ИЛМиТ)Россия
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