В трех пунктах пропуска в ДФО отложили запуск режима электронной визы

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости, Светлана Задёра. Введение режима электронных виз в пунктах пропуска "Амурзет", "Покровка" и "Забайкальск" на российско-китайской границе на Введение режима электронных виз в пунктах пропуска "Амурзет", "Покровка" и "Забайкальск" на российско-китайской границе на Дальнем Востоке , запланированное на февраль, переносится на 2021 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Ранее глава министерства Александр Козлов сообщил, что с февраля 2020 года режим электронной визы начнет действовать еще в шести пунктах пропуска на Дальнем Востоке, речь шла о пунктах "Амурзет" (Еврейская автономная область), "Покровка" и "Хабаровск" (Хабаровский край), "Забайкальск" (Забайкальский край), "Благовещенск" (Амурская область) и "Кяхта" (Бурятия). Позже в пресс-службе Минвостокразвития уточнили, что в пунктах "Хабаровск", "Благовещенск" и "Кяхта" режим электронной визы заработает не раньше весны 2020 года.

"После процедур третьего чтения в Госдуме, принятия Советом федерации РФ и подписания президентом РФ будет подписано постановление правительства РФ. Все вместе это займет какое-то время, и мы ожидаем начало работы трех пунктов пропуска: смешанный пункт пропуска "Благовещенск", автомобильный пункт пропуска "Кяхта" и речной пункт пропуска "Хабаровск" не раньше весны. Все остальные пункты пропуска ДФО заработают в 2021 году, когда будут оснащены специальным оборудованием для считывания электронной визы", - сообщили в пресс-службе.

Законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, был внесен в Госдуму правительством в августе 2019 года. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения создадут благоприятные условия для привлечения иностранных туристов на Дальний Восток.