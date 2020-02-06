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В трех пунктах пропуска в ДФО отложили запуск режима электронной визы
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РИА Новости

В трех пунктах пропуска в ДФО отложили запуск режима электронной визы

03:35 06.02.2020
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Пункт пропуска
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Пункт пропуска. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости, Светлана Задёра. Введение режима электронных виз в пунктах пропуска "Амурзет", "Покровка" и "Забайкальск" на российско-китайской границе на Дальнем Востоке, запланированное на февраль, переносится на 2021 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Ранее глава министерства Александр Козлов сообщил, что с февраля 2020 года режим электронной визы начнет действовать еще в шести пунктах пропуска на Дальнем Востоке, речь шла о пунктах "Амурзет" (Еврейская автономная область), "Покровка" и "Хабаровск" (Хабаровский край), "Забайкальск" (Забайкальский край), "Благовещенск" (Амурская область) и "Кяхта" (Бурятия). Позже в пресс-службе Минвостокразвития уточнили, что в пунктах "Хабаровск", "Благовещенск" и "Кяхта" режим электронной визы заработает не раньше весны 2020 года.
"После процедур третьего чтения в Госдуме, принятия Советом федерации РФ и подписания президентом РФ будет подписано постановление правительства РФ. Все вместе это займет какое-то время, и мы ожидаем начало работы трех пунктов пропуска: смешанный пункт пропуска "Благовещенск", автомобильный пункт пропуска "Кяхта" и речной пункт пропуска "Хабаровск" не раньше весны. Все остальные пункты пропуска ДФО заработают в 2021 году, когда будут оснащены специальным оборудованием для считывания электронной визы", - сообщили в пресс-службе.
Законопроект о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, был внесен в Госдуму правительством в августе 2019 года. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые изменения создадут благоприятные условия для привлечения иностранных туристов на Дальний Восток.
С 8 августа 2017 года иностранцы могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке, в частности через аэропорты Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, морские порты Владивостока и Петропавловска-Камчатского и другие. Режим электронных виз также работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.
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