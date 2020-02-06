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2020-02-06T02:45+0300
https://ria.ru/20200206/1564303196.html
Эксперт рассказал, как защититься от новой схемы кредитных мошенников
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как защититься от новой схемы кредитных мошенников

02:45 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вывеска о "быстрых займах" на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT рассказал о том, как защититься от новой схемы мошенничества с оформлением кредитов.
О выявлении преступной схемы ранее сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях. По его словам, схема связана с ситуацией, когда кредитор после выдачи средств пропадает на долгий срок, в связи с чем заемщику некому выплачивать долг. Впоследствии кредитор неожиданно возвращается и через суд требует погасить всю сумму долга с процентами.
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Власов отметил, что жертвами подобного мошенничества обычно становятся люди в тяжелом финансовом положении. "Когда люди нуждаются в деньгах, они не очень внимательно смотрят за тем, какие договоры подписывают и что в них написано", — пояснил он.
Эксперт посоветовал не брать деньги в долг у частных лиц и микрофинансовых организаций, а также внимательно изучать договор, в частности, прописанную в нем систему возврата денег и действий в случае, когда кредитор не выходит на связь.
"Деньги в подобных организациях нужно брать с двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы взяли деньги именно в этом месте. Через месяц вы приходите выплачивать часть долга с теми же двумя свидетелями, которые зафиксируют, что вы приходили, звонили, но этого лица не было на месте", — указал Власов.
После этого стоит обратиться к своему участковому с просьбой завести дело о потенциальном мошенничестве, заключил эксперт.
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