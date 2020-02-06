Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T02:29+0300
https://ria.ru/20200206/1564303086.html
Американские газеты считают, что Трамп укрепил свое положение
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564302533_0:1:2811:1582_1036x0_80_0_0_3d9d682c82c64b7a9b104e2dfc23a3e9.jpg
РИА Новости

Американские газеты считают, что Трамп укрепил свое положение

02:29 06.02.2020
543
© AP PhotoИмпичмент президента США Дональда Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа
© AP Photo
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американские газеты считают, что скандал с импичментом только укрепил положение президента США Дональда Трампа в республиканской партии.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против президента.
Решение было "чуть ли не по линии партии", пишет New York Times. "Это был третий процесс по импичменту президенту и третье оправдание в американской истории, и это закончилось там, где и началось, с республиканцами и демократами на ножах из-за поведения Трампа", - отмечает газета.
Конец четырехмесячной драме лишь подтвердил главенствующую роль Трампа в республиканской партии и среди голосовавших республиканцев, пишет Wall Street Journal. Это мнение разделяют и другие СМИ - Politico, Washington Post и USA Today. Последняя, более того, считает, что после случившегося "будущие президенты мало будут бояться процесса импичмента".
В то же время, СМИ предполагают, что демократы не оставят все как есть и продолжат вести свои "мириады расследований". "Сага об импичменте, прежде всего, привела к тому, что уже недееспособный конгресс скатился в политическую войну", - пишет Politico.
Победу Трампа немного омрачило то, что за него не проголосовали единогласно все республиканцы. В частности, сенатор от штата Юта Митт Ромни перешел на сторону демократов. "Он (Трамп – ред.) больше технически не сможет заявлять, что импичмент был инициирован исключительно демократами", - пишет Washington Post.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Вчера, 02:21
Трамп остается угрозой для демократии США, заявила Пелоси
750000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Трамп остается угрозой для демократии США, заявила Пелоси
Импичмент президента США Дональда Трампа
Сенаторы-демократы отреагировали на оправдание Трампа сенатом
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Белый дом прокомментировал результаты процесса по импичменту Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа
Сенатор Шумер: демократы не питали иллюзий, что Трампа не оправдают
Импичмент президента США Дональда Трампа
Республиканцы назвали импичмент Трампа "театром"
Президент США Дональд Трамп
Демократы призвали Трампа продлить СНВ-3 на пять лет
Импичмент президента США Дональда Трампа
Эксперт: оправдание Трампа осложнит позиции демократов на выборах
Здание румынского парламента в Бухаресте
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Американский политик Митт Ромни. Архивное фото
Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
Сенатор Митч Макконнелл беседует с журналистами после того, как сенат проголосовал за оправдание президента США Дональда Трампа в деле по импичменту. Вашингтон, США. 5 февраля 2020
Сенат США провалил импичмент Трампа
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Дамаск подвергся ракетной атаке
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Трамп встретился с Гуаидо в Белом доме
Импичмент президента США Дональда Трампа
Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
22:52В Колумбии умер командир наемников наркобарона Эскобара
Лента новостейМолния