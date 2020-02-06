Американские газеты считают, что Трамп укрепил свое положение

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против президента.