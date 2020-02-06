Американские газеты считают, что Трамп укрепил свое положение

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Американские газеты считают, что скандал с импичментом только укрепил положение президента США Дональда Трампа в республиканской партии.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против президента.
Решение было "чуть ли не по линии партии", пишет New York Times. "Это был третий процесс по импичменту президенту и третье оправдание в американской истории, и это закончилось там, где и началось, с республиканцами и демократами на ножах из-за поведения Трампа", - отмечает газета.
Конец четырехмесячной драме лишь подтвердил главенствующую роль Трампа в республиканской партии и среди голосовавших республиканцев, пишет Wall Street Journal. Это мнение разделяют и другие СМИ - Politico, Washington Post и USA Today. Последняя, более того, считает, что после случившегося "будущие президенты мало будут бояться процесса импичмента".
В то же время, СМИ предполагают, что демократы не оставят все как есть и продолжат вести свои "мириады расследований". "Сага об импичменте, прежде всего, привела к тому, что уже недееспособный конгресс скатился в политическую войну", - пишет Politico.
Победу Трампа немного омрачило то, что за него не проголосовали единогласно все республиканцы. В частности, сенатор от штата Юта Митт Ромни перешел на сторону демократов. "Он (Трамп – ред.) больше технически не сможет заявлять, что импичмент был инициирован исключительно демократами", - пишет Washington Post.