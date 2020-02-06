Республиканцы назвали импичмент Трампа "театром"

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Сенаторы-республиканцы, которые в среду оправдали президента США Сенаторы-республиканцы, которые в среду оправдали президента США Дональда Трампа , настаивают, что импичмент , объявленный демократами, был "театром", но процесс в сенате по этому делу был объективным.

Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против Трампа.

"Демократы хотели использовать импичмент, чтобы бросить тень подозрения на президента в год выборов. Их целью было не искать правду, а наказать президента, которого они ненавидят. Теперь спектакль импичмента закончен, и Сенат может заняться реальными угрозами, стоящими перед нашей страной, такими как смертельный коронавирус, уже находящийся внутри наших границ", - заявил сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон в специальном заявлении.

В свою очередь сенатор Майк Крапо напомнил, что в ходе этого разбирательства сенат рассмотрел показания 13 свидетелей, принесших присягу в Палате представителей, более 28 тысяч страниц документов, многочисленные дополнительные выступления свидетелей без присяги, документы и отчеты, содержащиеся в более чем 192 видеопрезентациях и других устных заявлениях.

"Это включало, но не ограничивалось презентациями рукописных заявлений (бывшего советника президента США) Джона Болтона. Очевидно, вопреки многочисленным сообщениям, сенат провел полный судебный процесс, включая многочисленных свидетелей", - подчеркнул законодатель в заявлении на своем сайте.

Он указал, что основатели США заложили в Конституции такие нормы, что импичмент и отстранение президента страны как от должности, так и от голосования на будущих выборах должно столкнуться с "очень серьезными препятствиями".

"Они специально хотели защитить импичмент от использования его в качестве однопартийного инструмента… Они также предусматривали, что утверждение импичмента не должно происходить из-за партийного недовольства результатами выборов, требуя 2/3 голосов в сенате", - указал Крапо, отметив, что обвинения, выдвинутые против Трампа, не соответствовали требованиям отстранения его от власти.

Такое мнение высказал и сенатор Джерри Моран из Канзаса. "Дополнительные доказательства или свидетели не изменят существенных основополагающих фактов, описывающих действия президента. Эти действия не являются "серьезными преступлениями и проступками", как это описано в Конституции, и поэтому я проголосовал против осуждения и отстранения президента", - сказал он.

Со своей стороны авторитетный республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм выразил мнение, что демократы испытывают "безграничную ненависть" к Трампу, которого американцы переизберут в ноябре.

"К сожалению, я сомневаюсь, что мои коллеги-демократы, движимые безграничной ненавистью к президенту Трампу, способны двигаться дальше. Президент был оправдан сегодня сенатом и будет оправдан американским народом в ноябре, когда он будет переизбран на второй срок", - написал Грэм в Twitter.

В свою очередь в заявлении в Twitter сенаторы-республиканцы обвинили демократов в "бесконечных расследованиях".