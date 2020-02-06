Республиканцы назвали импичмент Трампа "театром"

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Сенаторы-республиканцы, которые в среду оправдали президента США Дональда Трампа, настаивают, что импичмент, объявленный демократами, был "театром", но процесс в сенате по этому делу был объективным.
Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствовании конгрессу. В среду республиканцы, у которых большинство в сенате, оправдали Трампа и поставили точку в этом процессе. Демократы в сенате голосовали против Трампа.
"Демократы хотели использовать импичмент, чтобы бросить тень подозрения на президента в год выборов. Их целью было не искать правду, а наказать президента, которого они ненавидят. Теперь спектакль импичмента закончен, и Сенат может заняться реальными угрозами, стоящими перед нашей страной, такими как смертельный коронавирус, уже находящийся внутри наших границ", - заявил сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон в специальном заявлении.
В свою очередь сенатор Майк Крапо напомнил, что в ходе этого разбирательства сенат рассмотрел показания 13 свидетелей, принесших присягу в Палате представителей, более 28 тысяч страниц документов, многочисленные дополнительные выступления свидетелей без присяги, документы и отчеты, содержащиеся в более чем 192 видеопрезентациях и других устных заявлениях.
"Это включало, но не ограничивалось презентациями рукописных заявлений (бывшего советника президента США) Джона Болтона. Очевидно, вопреки многочисленным сообщениям, сенат провел полный судебный процесс, включая многочисленных свидетелей", - подчеркнул законодатель в заявлении на своем сайте.
Он указал, что основатели США заложили в Конституции такие нормы, что импичмент и отстранение президента страны как от должности, так и от голосования на будущих выборах должно столкнуться с "очень серьезными препятствиями".
"Они специально хотели защитить импичмент от использования его в качестве однопартийного инструмента… Они также предусматривали, что утверждение импичмента не должно происходить из-за партийного недовольства результатами выборов, требуя 2/3 голосов в сенате", - указал Крапо, отметив, что обвинения, выдвинутые против Трампа, не соответствовали требованиям отстранения его от власти.
Такое мнение высказал и сенатор Джерри Моран из Канзаса. "Дополнительные доказательства или свидетели не изменят существенных основополагающих фактов, описывающих действия президента. Эти действия не являются "серьезными преступлениями и проступками", как это описано в Конституции, и поэтому я проголосовал против осуждения и отстранения президента", - сказал он.
Со своей стороны авторитетный республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм выразил мнение, что демократы испытывают "безграничную ненависть" к Трампу, которого американцы переизберут в ноябре.
"К сожалению, я сомневаюсь, что мои коллеги-демократы, движимые безграничной ненавистью к президенту Трампу, способны двигаться дальше. Президент был оправдан сегодня сенатом и будет оправдан американским народом в ноябре, когда он будет переизбран на второй срок", - написал Грэм в Twitter.
В свою очередь в заявлении в Twitter сенаторы-республиканцы обвинили демократов в "бесконечных расследованиях".
"Они никогда не верили, что Дональд Трамп может выиграть (выборы). Они отказались принять его, когда он это сделал. Пока они открывали свои бесконечные расследования, республиканцы занимались делом. Сейчас Америка процветает как никогда. И самое лучшее еще впереди", - говорится в заявлении республиканцев.