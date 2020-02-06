Эксперт: оправдание Трампа осложнит позиции демократов на выборах

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Оправдание президента США Оправдание президента США Дональда Трампа сенатом осложнит позиции демократов на президентских выборах 2020 года, заявила РИА Новости эксперт Брукингского института Николь Тернер Ли.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.

"Я считаю, что это приведет к дальнейшей поляризации, которая существует в этой стране", - считает Ли.

По ее словам, "теперь демократам брошен большой вызов, поскольку Трамп объединил свою избирательную базу".

В то же время, по мнению Ли, оправдание президента снизит доверие людей к судебной и политической системам. "Люди будут чувствовать, что вам может сойти с рук все из-за отсутствия свидетелей", - отметила эксперт.