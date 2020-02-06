Эксперт: оправдание Трампа осложнит позиции демократов на выборах

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Оправдание президента США Дональда Трампа сенатом осложнит позиции демократов на президентских выборах 2020 года, заявила РИА Новости эксперт Брукингского института Николь Тернер Ли.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
"Я считаю, что это приведет к дальнейшей поляризации, которая существует в этой стране", - считает Ли.
По ее словам, "теперь демократам брошен большой вызов, поскольку Трамп объединил свою избирательную базу".
В то же время, по мнению Ли, оправдание президента снизит доверие людей к судебной и политической системам. "Люди будут чувствовать, что вам может сойти с рук все из-за отсутствия свидетелей", - отметила эксперт.
Кроме того, оправдание Трампа "может привести к тому, что люди будут голосовать за более прогрессивных кандидатов", полагает политолог. "Это может привести и к тому, что люди переизберут его (Трампа), поскольку его оправдали", - добавила она.