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Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
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РИА Новости

Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента

01:20 06.02.2020
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© AP PhotoИмпичмент президента США Дональда Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента в четверг в 12.00 по местному времени (20.00 мск).
"Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" - написал он.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
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