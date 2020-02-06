Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента

"Я выступлю с публичным заявлением завтра в 12.00 из Белого дома, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" - написал он.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.