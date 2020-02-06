Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни

"Я был удивлен и разочарован, но у нас много работы впереди для американского народа. Думаю, сенатор Ромни немало поддерживал большую часть того, что мы пытались сделать", - сказал он в четверг журналистам после того, как сенат оправдал президента.

Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.