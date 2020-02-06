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Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
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РИА Новости

Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев

01:02 06.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Татьяна Смайловски. Процесс импичмента президенту США Дональду Трампу никак не повлиял на политические взгляды американцев, страна уже сильно поляризована, заявил РИА Новости эксперт Брукингского института Рэшон Рэй.
Сенат США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. В декабре 2019 года палата представителей голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе.
"Импичмент не повлиял на людей. Наша страна настолько поляризована, что импичмент не повлиял на это никак", - сказал эксперт.
Рэй уверен, что сбой с подсчетом голосов на выборах демократов в Айове, а также ежегодное обращение президента о положении дел в стране окажет большее влияние на колеблющихся избирателей, чем импичмент.
"В сложившейся ситуации я не считаю, что импичмент имеет большое влияние. Народ уже сформировал свое мнение", - пояснил собеседник агентства. Так, демократы и до голосования в сенате считали, что Трамп виновен, в то время как республиканцы это оспаривали.
В то же время Рэй отметил, что импичмент будет оставаться одной из темой разговоров в ходе президентской кампании как у демократов, так и у самого Трампа.
Лев Парнас
29 января, 23:28
Льва Парнаса выгнали со слушаний по импичменту Трампа
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