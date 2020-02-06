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Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
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РИА Новости

Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли

00:32 06.02.2020
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© Depositphotos / AntonioGuillemFДевушка с банковской картой перед ноутбуком
Девушка с банковской картой перед ноутбуком
© Depositphotos / AntonioGuillemF
Девушка с банковской картой перед ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия в 2018 году не достигла целевого показателя в 4% по доле интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ, следует из аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных ведомств, подготовленного Счетной палатой.
"Доля интернет-торговли: фактическое значение индикатора направления – 1,7% при плановом значении – 4%", - говорится в документе. Ответственным за достижение данного показателя в документе указан Минпромторг.
Оборот розничной торговли в РФ в 2018 году составил 31,548 триллиона рублей, увеличившись к предыдущему году на 2,6%, следует из данных Росстата. Статистическое ведомство отдельно не выделяет долю продаж через интернет. Каким источником данных руководствовалась СП в аудите не указывается.
Что касается экспертных оценок объема онлайн-продаж за 2018 год, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, Сбербанка, Admirad и Ofd.ru, данный показатель в России вырос почти на 60% и достиг 1,66 триллиона рублей.
Итоги 2019 года для российского рынка интернет-торговли эксперты оценивают по-разному. Так, в зависимости от авторства прогноза, показатель совокупного объема онлайн-продаж может достигать от 1,1 триллиона рублей (оценка Национальной ассоциации дистанционной торговли) до 2,2 триллиона рублей (оценка Ассоциации компаний интернет-торговли).
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23 октября 2019, 19:32
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