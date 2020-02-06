Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия в 2018 году не достигла целевого показателя в 4% по доле интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ, следует из аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных ведомств, подготовленного Россия в 2018 году не достигла целевого показателя в 4% по доле интернет-торговли в общем объеме розничной торговли в РФ, следует из аудита формирования и достижения показателей деятельности федеральных ведомств, подготовленного Счетной палатой

"Доля интернет-торговли: фактическое значение индикатора направления – 1,7% при плановом значении – 4%", - говорится в документе. Ответственным за достижение данного показателя в документе указан Минпромторг.

Оборот розничной торговли в РФ в 2018 году составил 31,548 триллиона рублей, увеличившись к предыдущему году на 2,6%, следует из данных Росстата. Статистическое ведомство отдельно не выделяет долю продаж через интернет. Каким источником данных руководствовалась СП в аудите не указывается.

Что касается экспертных оценок объема онлайн-продаж за 2018 год, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, Сбербанка, Admirad и Ofd.ru, данный показатель в России вырос почти на 60% и достиг 1,66 триллиона рублей.

Итоги 2019 года для российского рынка интернет-торговли эксперты оценивают по-разному. Так, в зависимости от авторства прогноза, показатель совокупного объема онлайн-продаж может достигать от 1,1 триллиона рублей (оценка Национальной ассоциации дистанционной торговли) до 2,2 триллиона рублей (оценка Ассоциации компаний интернет-торговли).