В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туристы в Приморье смогут наблюдать за дикими животными из восьми укрытий, а также во время пеших и автопрогулок, Туристы в Приморье смогут наблюдать за дикими животными из восьми укрытий, а также во время пеших и автопрогулок, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".

По словам специалистов нацпарка, одно из перспективных направлений развития экотуризма – расширение сети фотоукрытий. Это единственная в мире возможность увидеть редчайшую кошку, дальневосточного леопарда, в естественной среде обитания.

В настоящее время на "Земле леопарда" уже обустроено четыре укрытия.

Среди планируемых новинок – автомобильные и пешие экскурсии по наблюдению за копытными и другими животными, птицами, а также первоцветами – в зависимости от сезона. На территории у полуострова Гамова, которая была присоединена к нацпарку, также появится новый маршрут.