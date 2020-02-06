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Туризм
2020-02-06T00:40+0300
https://ria.ru/20200206/1564285603.html
В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами
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РИА Новости

В Приморье туристам предложат наблюдать за леопардами

00:40 06.02.2020
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© Марина СкляроваДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Марина Склярова
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Туристы в Приморье смогут наблюдать за дикими животными из восьми укрытий, а также во время пеших и автопрогулок, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".
По словам специалистов нацпарка, одно из перспективных направлений развития экотуризма – расширение сети фотоукрытий. Это единственная в мире возможность увидеть редчайшую кошку, дальневосточного леопарда, в естественной среде обитания.
В настоящее время на "Земле леопарда" уже обустроено четыре укрытия.
Среди планируемых новинок – автомобильные и пешие экскурсии по наблюдению за копытными и другими животными, птицами, а также первоцветами – в зависимости от сезона. На территории у полуострова Гамова, которая была присоединена к нацпарку, также появится новый маршрут.
Планируют в заповеднике развивать экскурсии и для орнитологов-любителей, маршруты для знакомства с флорой и фауной уссурийской тайги, специализированные туры к объектам историко-культурного наследия.
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