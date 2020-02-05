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Бастрыкин призвал оградить подростков от негативного контента
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РИА Новости

Бастрыкин призвал оградить подростков от негативного контента

19:22 05.02.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин попросил представителей федеральных каналов регулировать время показа некоторых материалов, чтобы оградить подростков от негативного контента, сообщает в среду пресс-служба ведомства.
Такое заявление, по данным пресс-службы, Бастрыкин сделал на заседании консультативного совета, где обсудили проблему деструктивного поведения несовершеннолетних и профилактику криминальной субкультуры в молодежной среде. Участники совещания вспомнили трагические случаи, произошедшие в российских учебных заведениях, когда подростки с оружием нападали на сверстников и педагогов (нападение на колледж в Амурской области, в Керчи и другие происшествия).
"В связи с этим Александр Бастрыкин обозначил проблему влияния негативного телевизионного контента на еще не сформировавшееся подростковое сознание. Глава СК обратился к представителям федеральных телевизионных каналов с просьбой пересмотреть информационную политику и подачу некоторых телепрограмм, при этом добавив, что речь не идет о какой-либо цензуре, однако необходимо регулировать время показа некоторых материалов", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияОбщество
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