Бастрыкин призвал оградить подростков от негативного контента

Такое заявление, по данным пресс-службы, Бастрыкин сделал на заседании консультативного совета, где обсудили проблему деструктивного поведения несовершеннолетних и профилактику криминальной субкультуры в молодежной среде. Участники совещания вспомнили трагические случаи, произошедшие в российских учебных заведениях, когда подростки с оружием нападали на сверстников и педагогов (нападение на колледж в Амурской области, в Керчи и другие происшествия).