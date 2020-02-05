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Мотострелки, танкисты и летчики отразили удар условного противника
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РИА Новости
Мотострелки, танкисты и летчики отразили удар условного противника
Мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения Южного военного округа отразили удар условного противника в ходе учений на полигоне "Кобу-Баши" в Карачаево-Черкесской республике. Мотострелкам при поддержке танковой роты, снайперов и разведывательных подразделений предстояло отразить наступление, нанести огневое поражение противнику.
2020-02-05T19:13+0300
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PT0M52S

Мотострелки, танкисты и летчики отразили удар условного противника

19:13 05.02.2020
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Мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения Южного военного округа отразили удар условного противника в ходе учений на полигоне "Кобу-Баши" в Карачаево-Черкесской республике. Мотострелкам при поддержке танковой роты, снайперов и разведывательных подразделений предстояло отразить наступление, нанести огневое поражение противнику.
На полигоне были задействованы 152-мм гаубицы "Мста-Б" и подразделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" выполнили переброску воздушного десанта и эвакуацию условно раненых под прикрытием команд Ми-35М. Всего в учениях приняли участие более 1500 военнослужащих и 350 единиц военной техники, включая беспилотную и армейскую авиацию.
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