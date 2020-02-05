Мотострелки, танкисты и летчики отразили удар условного противника

На полигоне были задействованы 152-мм гаубицы "Мста-Б" и подразделения переносных зенитных ракетных комплексов "Игла". Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор" выполнили переброску воздушного десанта и эвакуацию условно раненых под прикрытием команд Ми-35М. Всего в учениях приняли участие более 1500 военнослужащих и 350 единиц военной техники, включая беспилотную и армейскую авиацию.