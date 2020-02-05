Суд в Москве арестовал мужчину, избивавшего пасынка

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Чертановский суд Чертановский суд Москвы арестовал мужчину, избивавшего 5-летнего ребенка супруги, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Мужчина арестован до 4 апреля.

СК завел уголовное дело против мужчины о неоднократном совершении насилия над детьми. Ему предъявлено обвинение. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе допроса, отметили в СК, мужчина сообщил о применении им недозволенных методов воспитания и подтвердил факт применения насилия в отношении малолетних детей.

Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео с издевательствами попало в руки родственников из Нальчика, которые обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили.

Отмечалось, что следователи проверят условия жизни и проживания малолетних в семье и детально разберутся во всех обстоятельствах, повлекших травмирующую для ребенка ситуацию и причинение вреда его здоровью.