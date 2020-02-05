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Житель Саратова получил 13 лет за изнасилование падчерицы
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РИА Новости

Житель Саратова получил 13 лет за изнасилование падчерицы

18:55 05.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в серии изнасилований своей несовершеннолетней падчерицы, сообщило в среду областное управление СК РФ.
Ранее следствия сообщило, что в октябре прошлого года 44-летний мужчина дома изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу, несмотря на присутствие жены, которая пыталась вступиться за дочь, однако он к ним обеим применил силу и угрожал топором. Следователи выявили в общей сложности пять эпизодов изнасилования девочки отчимом в период с февраля 2017 по октябрь 2019 года.
"На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.
Фигурант дела признан виновным в совершении двух эпизодов по статье УК РФ "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста" и трех эпизодов по статье УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней, совершенное с особой жестокостью". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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