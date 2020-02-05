Житель Саратова получил 13 лет за изнасилование падчерицы

САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Суд в Суд в Саратове приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы по обвинению в серии изнасилований своей несовершеннолетней падчерицы, сообщило в среду областное управление СК РФ

Ранее следствия сообщило, что в октябре прошлого года 44-летний мужчина дома изнасиловал свою 15-летнюю падчерицу, несмотря на присутствие жены, которая пыталась вступиться за дочь, однако он к ним обеим применил силу и угрожал топором. Следователи выявили в общей сложности пять эпизодов изнасилования девочки отчимом в период с февраля 2017 по октябрь 2019 года.

"На предварительном следствии и в суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.