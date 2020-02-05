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Лавров раскритиковал санкции США против Кубы
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РИА Новости

Лавров раскритиковал санкции США против Кубы

17:21 05.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с генеральным секретарем АСЕАН Лимом Джоком Хоем
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты, вводя санкции против Кубы, сознательно нарушают права человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Снятие моратория на действие третьего экстерриториального раздела закона Хелмса-Бэртона, запрет на чартерные и регулярные рейсы во все аэропорты Кубы, кроме столичного, рестрикции против транспортных компаний, работающих с островом, многочисленные визовые и финансовые ограничения, развернутая кампания против кубинских врачей – все это вызывает осуждение и отторжение со стороны подавляющего большинства мирового сообщества. Голосование 7 ноября 2019 г. в Генассамблее ООН по антиблокадной резолюции – яркое тому подтверждение", - сказал Лавров в интервью агентству Prensa Latina.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве
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"Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за "удушением" кубинской экономики США сознательно нарушают права человека – ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в Москве рассматривают введение все новых ограничительных мер в отношении Гаваны "как проявление бессилия Вашингтона сломить волю народа Кубы, навязать свой взгляд и ценности". "Категорически не приемлем данные шаги и выражаем солидарность с кубинскими друзьями", - сказал министр.
"Настойчиво призываем к полноформатной отмене финансово-экономической блокады для обеспечения полноценного социально-экономического развития страны, реализации на деле принципа суверенного равенства государств и обеспечения законных прав кубинских граждан", - заключил Лавров.
Вид на Площадь Революции, Гавана, Куба
10 января, 18:53
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