Лавров раскритиковал санкции США против Кубы

"Санкции, вводимые Вашингтоном против Гаваны, доказывают, что в погоне за "удушением" кубинской экономики США сознательно нарушают права человека – ведь страдают, прежде всего, рядовые граждане", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в Москве рассматривают введение все новых ограничительных мер в отношении Гаваны "как проявление бессилия Вашингтона сломить волю народа Кубы, навязать свой взгляд и ценности". "Категорически не приемлем данные шаги и выражаем солидарность с кубинскими друзьями", - сказал министр.