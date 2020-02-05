В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии следит за тем, как развивается политическая дискуссия в США по поводу новых санкций против "Северного потока — 2", заявил на брифинге представитель ведомства Кристофер Бургер.
Между тем в правительстве ФРГ сообщили, что Берлин "принял к сведению" информацию, распространенную немецкими СМИ, о том, что Вашингтон может ввести новые санкции, однако "в принципиальной позиции правительства ФРГ в отношении проекта ничего не изменилось".
"Канцлер ФРГ в Москве еще раз подчеркнула, что она отвергает экстерриториальные санкции, потому что они затрагивают немецкие и европейские предприятия", — сказала представитель кабмина Ульрике Деммер.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что новые американские санкции могут ввести уже в этом или следующем месяце, а их целью станут инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2"
Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Достроить его предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.
Как отмечал Владимир Путин, Россия сможет достроить газопровод без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить проект, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"