В МИД Германии следят за дискуссией в США по "Северному потоку — 2"

Между тем в правительстве ФРГ сообщили, что Берлин "принял к сведению" информацию, распространенную немецкими СМИ, о том, что Вашингтон может ввести новые санкции, однако "в принципиальной позиции правительства ФРГ в отношении проекта ничего не изменилось".

"Канцлер ФРГ в Москве еще раз подчеркнула, что она отвергает экстерриториальные санкции, потому что они затрагивают немецкие и европейские предприятия", — сказала представитель кабмина Ульрике Деммер.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что новые американские санкции могут ввести уже в этом или следующем месяце, а их целью станут инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2"

Проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Достроить его предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".

Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой "Северного потока — 2", немедленно приостановила работу и отвела специальные суда. И хотя позже в Госдепе заявляли, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января, Allseas не стала возобновлять прокладку.