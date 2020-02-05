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В Москве закончили ремонт четырех набережных
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РИА Новости

В Москве закончили ремонт четырех набережных

15:40 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский кремль с Софийской набережной
Вид на Московский кремль с Софийской набережной
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Московский кремль с Софийской набережной. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ГБУ "Гормост" закончил ремонтные работы на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в рамках городской программы "Развитие городской среды 2020", ГБУ "Гормост" провел ремонтные работы на четырех набережных города.
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"На данный момент специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили ремонтные работы на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных. Всего было отремонтировано более 4 тысяч погонных метров. Работы включали в себя: перекладку парапетов, карнизов и лестничных сходов. Также были отремонтированы чугунные ограждения и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных были установлены гранитные лавочки", - говорится в сообщении.
В комплексе также уточнили, что в ближайшее время будет закончен ремонт на Раушской набережной, где уже отремонтировано 2 686 квадратных метров подпорных стен.
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"В этом месяце так же начнется ремонт на Островной набережной. Полностью ремонт набережных ГБУ "Гормост" закончит в первом полугодии текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в 2020 году комплексом городского хозяйства запланированы работы по комплексному благоустройству набережных острова Балчуг, новый облик обретут Софийская, Раушская, Садовническая и Космодамианская набережные, а также прилегающие к ним Садовническая улица, Комиссариатский, Фалеевский, Раушские переулки и Репинский сквер.
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ГормостМоскваОбщество
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