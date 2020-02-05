В Москве закончили ремонт четырех набережных

Вид на Московский кремль с Софийской набережной. Архивное фото

Вид на Московский кремль с Софийской набережной

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ГБУ "Гормост" закончил ремонтные работы на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в рамках городской программы "Развитие городской среды 2020", ГБУ "Гормост" провел ремонтные работы на четырех набережных города.

"На данный момент специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили ремонтные работы на Софийской, Бережковской, Космодамианской и Островской набережных. Всего было отремонтировано более 4 тысяч погонных метров. Работы включали в себя: перекладку парапетов, карнизов и лестничных сходов. Также были отремонтированы чугунные ограждения и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных были установлены гранитные лавочки", - говорится в сообщении.

В комплексе также уточнили, что в ближайшее время будет закончен ремонт на Раушской набережной, где уже отремонтировано 2 686 квадратных метров подпорных стен.

"В этом месяце так же начнется ремонт на Островной набережной. Полностью ремонт набережных ГБУ "Гормост" закончит в первом полугодии текущего года", - говорится в сообщении.