Жан-Поль Готье покажет свое шоу в Германии, Японии и Испании

"Мы будем путешествовать, шоу будет развиваться, в январе покажем его в Берлине и других городах Германии, поедем в Японию, для Америки готовим вариант, в Мадриде планируются выступления", - рассказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".