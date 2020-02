Жан-Поль Готье покажет свое шоу в Германии, Японии и Испании

Fashion Freak Show – авторский проект Готье, в котором он выступил сценаристом, режиссером, художником, дизайнером костюмов и главный героем. Созданная в 2018 году для парижского кабаре "Фоли-Бержер" постановка представляет собой смесь модного дефиле, кабаре, театральной постановки и мюзикла. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет.