Жан-Поль Готье покажет свое шоу в Германии, Японии и Испании

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французский кутюрье Жан-Поль Готье рассказал, что планирует показать свое Fashion Freak Show в Германии, Японии, Америке и Испании, премьера шоу в Москве пройдет 6 февраля в Московском дворце молодежи.
"Мы будем путешествовать, шоу будет развиваться, в январе покажем его в Берлине и других городах Германии, поедем в Японию, для Америки готовим вариант, в Мадриде планируются выступления", - рассказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кутюрье отметил, что в Москве будет показан самый интернациональный вариант шоу, в который он включил фрагменты своей знаменитой коллекции 1986 года, посвященной русскому конструктивизму.
Fashion Freak Show – авторский проект Готье, в котором он выступил сценаристом, режиссером, художником, дизайнером костюмов и главный героем. Созданная в 2018 году для парижского кабаре "Фоли-Бержер" постановка представляет собой смесь модного дефиле, кабаре, театральной постановки и мюзикла. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет.