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Культура
2020-02-05T15:00+0300
https://ria.ru/20200205/1564283490.html
Жан-Поль Готье покажет свое шоу в Германии, Японии и Испании
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РИА Новости

Жан-Поль Готье покажет свое шоу в Германии, Японии и Испании

15:00 05.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМодельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Модельер Жан-Поль Готье во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Французский кутюрье Жан-Поль Готье рассказал, что планирует показать свое Fashion Freak Show в Германии, Японии, Америке и Испании, премьера шоу в Москве пройдет 6 февраля в Московском дворце молодежи.
"Мы будем путешествовать, шоу будет развиваться, в январе покажем его в Берлине и других городах Германии, поедем в Японию, для Америки готовим вариант, в Мадриде планируются выступления", - рассказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кутюрье отметил, что в Москве будет показан самый интернациональный вариант шоу, в который он включил фрагменты своей знаменитой коллекции 1986 года, посвященной русскому конструктивизму.
Fashion Freak Show – авторский проект Готье, в котором он выступил сценаристом, режиссером, художником, дизайнером костюмов и главный героем. Созданная в 2018 году для парижского кабаре "Фоли-Бержер" постановка представляет собой смесь модного дефиле, кабаре, театральной постановки и мюзикла. В шоу задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет.
Fashion Freak Show Жана-Поля Готье в Санкт-Петербурге
31 января, 23:22Культура
В Петербурге прошла премьера Fashion Freak Show Жан-Поля Готье
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КультураЖан-Поль ГотьеМоскваГерманияЯпонияРоссияСШАИспания
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