Родители живущей в медцентре девочки избежали посещения психиатров

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресненский суд Пресненский суд Москвы отказал в проведении психолого-психиатрической экспертизы родителям девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.

Ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы родителям заявили представители органов опеки, его поддержал ПМЦ "Мать и дитя". Они просили поставить перед экспертами вопросы об их ориентированности на интересы девочки, могут ли родители создать проблемы при совместном проживании с ребенком, имеются ли у них психические расстройства.

"В постановлении о назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы родителям отказать", - огласила решение судья Наталья Каржавина.

Суд рассматривает иск органов опеки об ограничении прав родителей девочки. Ранее в среду Каржавина дважды отказала ответчикам: не стала назначать экспертизу состояния здоровья девочки и привлекать в качестве третьего лица департамент здравоохранения Москвы.

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Её выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.