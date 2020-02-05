Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T14:19+0300
https://ria.ru/20200205/1564280851.html
Посол Франции заявил, что мечтал работать в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279269_0:189:2956:1852_1036x0_80_0_0_7ed30b6f7fd1f62f38f4d3926cc661a2.jpg
РИА Новости

Посол Франции заявил, что мечтал работать в России

14:19 05.02.2020
365
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый посол Франции в РФ Пьер Леви признался, что на протяжении 40 лет мечтал работать в России.
Ранее Леви вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

"Я высоко ценю свой шанс работать в России. 40 лет это было моей мечтой. Я вернулся в страну, которую очень люблю. Ее язык я начал изучать в школьные годы. Многие великие деятели российской культуры сопровождали меня в моем пути с юных лет. Особенно мне дорога Анна Ахматова, чьи стихи живут в моем сердце", - говорится в обращении посла, опубликованном на странице посольства Франции в Facebook.

По его словам, Россия и Франция находятся в начале важнейшего момента в своих отношениях.
"Президент Французской Республики Эммануэль Макрон выразил стремление возобновить амбициозный диалог между Францией и Россией для постепенного выстраивания системы доверия. Помимо двусторонних отношений, которыми мы очень дорожим, наша задача состоит в том, чтобы укреплять мир и безопасность в Европе и мире. Франция и Россия, постоянные члены Совета безопасности ООН, несут огромную ответственность", - отметил Леви.
Александр Овечкин
1 февраля, 19:10
Посол США в России признался в любви к Овечкину
Как подчеркнул дипломат, РФ и Францию объединяет география, что делает диалог двух стран необходимым.
Пьер Леви был назначен послом Франции в России в январе 2020 года. До этого он занимал должность посла Французской Республики в Польше (2016 – 2019 гг.), ранее — директора Департамента Европейского Союза МИД Франции (2013 – 2016 гг.) и посла в Чешской Республике (2009 – 2013 гг). Леви также работал в посольствах Франции в Германии и Сингапуре.
1120031
Обсудить 0
Пьер ЛевиЭммануэль МакронМИД Франции‎Владимир ПутинМоскваФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил ситуацию на Балканах
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин назвал Францию одним из ключевых международных партнеров России
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Президент РФ Владимир Путин
Путин: от отношений России и США зависят мир и безопасность на планете
Король Испании Фелипе VI
Король Испании заявил о готовности развивать отношения с Россией
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России с Казахстаном
Роберт О'Брайен
Советник Трампа заявил, что США хотят хороших отношений с Россией
Президент Польши Анджей Дуда
Выборы президента Польши пройдут 10 мая
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин заявил, что послы всегда могут рассчитывать на помощь госорганов
Президент РФ Владимир Путин
Россия готова к работе с Тунисом по актуальным проблемам, заявил Путин
Беспилотный летательный аппарат Форпост-Р совершил первый полет
Минобороны получит десять новых беспилотников "Форпост-Р"
Президент РФ Владимир Путин и посол Австралии в России Грейм Михан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин: Россия выступает за выстраивание сотрудничества с Австралией
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ в Москве
Новый посол КНДР в России прибыл в Москву
Тамара Плетнева
Плетнева призналась, что в детстве стыдилась своей национальности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния