Посол Франции заявил, что мечтал работать в России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый посол Франции в РФ Пьер Леви признался, что на протяжении 40 лет мечтал работать в России.
Ранее Леви вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
"Я высоко ценю свой шанс работать в России. 40 лет это было моей мечтой. Я вернулся в страну, которую очень люблю. Ее язык я начал изучать в школьные годы. Многие великие деятели российской культуры сопровождали меня в моем пути с юных лет. Особенно мне дорога Анна Ахматова, чьи стихи живут в моем сердце", - говорится в обращении посла, опубликованном на странице посольства Франции в Facebook.
По его словам, Россия и Франция находятся в начале важнейшего момента в своих отношениях.
"Президент Французской Республики Эммануэль Макрон выразил стремление возобновить амбициозный диалог между Францией и Россией для постепенного выстраивания системы доверия. Помимо двусторонних отношений, которыми мы очень дорожим, наша задача состоит в том, чтобы укреплять мир и безопасность в Европе и мире. Франция и Россия, постоянные члены Совета безопасности ООН, несут огромную ответственность", - отметил Леви.
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Как подчеркнул дипломат, РФ и Францию объединяет география, что делает диалог двух стран необходимым.
Пьер Леви был назначен послом Франции в России в январе 2020 года. До этого он занимал должность посла Французской Республики в Польше (2016 – 2019 гг.), ранее — директора Департамента Европейского Союза МИД Франции (2013 – 2016 гг.) и посла в Чешской Республике (2009 – 2013 гг). Леви также работал в посольствах Франции в Германии и Сингапуре.