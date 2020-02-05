Посол Франции заявил, что мечтал работать в России

"Я высоко ценю свой шанс работать в России. 40 лет это было моей мечтой. Я вернулся в страну, которую очень люблю. Ее язык я начал изучать в школьные годы. Многие великие деятели российской культуры сопровождали меня в моем пути с юных лет. Особенно мне дорога Анна Ахматова, чьи стихи живут в моем сердце", - говорится в обращении посла, опубликованном на странице посольства Франции в Facebook.