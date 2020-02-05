RT запускает проект для отправки писем ветеранам

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды, в рамках которого зрители смогут отправить письма ветеранам Великой Отечественной войны.
В течение нескольких месяцев телеканал будет рассказывать истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.
С помощью проекта #ПочтаПобеды зрители смогут написать каждому из них. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам. Также зрители смогут записать видеообращение и прислать его на почту проекта pochtapobedy@rttv.ru.
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