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RT запускает проект для отправки писем ветеранам
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РИА Новости

RT запускает проект для отправки писем ветеранам

14:14 05.02.2020
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды, в рамках которого зрители смогут отправить письма ветеранам Великой Отечественной войны.
В течение нескольких месяцев телеканал будет рассказывать истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.
С помощью проекта #ПочтаПобеды зрители смогут написать каждому из них. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам. Также зрители смогут записать видеообращение и прислать его на почту проекта pochtapobedy@rttv.ru.
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum
30 января, 21:23
Оливер Стоун отметил качество работы RT
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Телеканал RTОбщество
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