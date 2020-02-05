Путин поддержал более активное вовлечение Монголии в ШОС

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия приветствовала бы более активное вовлечение Монголии в ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.
"Считаем целесообразным дополнить тесное политическое взаимодействие конкретными проектами в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях. Удовлетворены развитием трехстороннего диалогового формата Россия-Монголия-Китай, приветствовали бы более активное привлечение Монголии в деятельность Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Путин.